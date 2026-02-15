Найкращі повербанки в Україні: топ 3 ємні акумулятори для ноутбука та гаджетів (фото)

В умовах блекаутів потужний повербанк за потребою зрівнявся зі смартфоном. Вивчаємо доступні в продажу в Україні варіанти.

Фокус зібрав три популярні зовнішні акумулятори, які високо оцінили користувачі на маркетплейсах.

Samsung Battery Pack 20 000 mAh 45W

Акумулятор ємністю 20 000 мА-год підтримує технологію Super Fast Charging 2.0, видаючи до 45 Вт потужності через порт USB-C. Цього достатньо для зарядки сучасних ультрабуків (економічних моделей) і швидкого підживлення флагманських смартфонів.

Повербанк оснащений трьома портами USB-C, що дає змогу заряджати до трьох гаджетів одночасно (щоправда, потужність водночас ділитиметься). Компактні розміри (152x76x25.5 мм) і вага 402 г роблять його зручним для щоденного носіння в рюкзаку.

Власники відзначають високу якість збірки і відповідність заявленій ємності в 20 000 мА-год. Головний плюс — стабільна робота з ноутбуками (тримає заряд понад 2 години) і швидка зарядка самого повербанка за наявності потужного блоку живлення (від 25-30 Вт). З мінусів згадують короткий комплектний кабель і відсутність портів USB-A, що може бути незручно для власників старої периферії.

Ціна: 2 399 грн.

Повербанк Techno PDC130 38000 mAh USB-C 130W Black USB-C Фото: rozetka.com.ua

Techno PDC130 38 000 mAh 130W

Ємність у 38 000 мА-год (137 Вт-год) дає можливість зарядити середньостатистичний ноутбук 2 рази або смартфон до 12 разів. Сумарна потужність портів досягає 130 Вт, а основний роз'єм USB-C здатний видавати до 100 Вт, чого вистачить навіть для MacBook Pro 15".

Важлива особливість — швидкість відновлення. Сам повербанк заряджається всього за 2,5 години через 100-ватний вхід, що критично важливо в умовах коротких вмикань світла. На корпусі є інформативний LED-дисплей з точним відсотком заряду. Набір портів універсальний: два потужних USB-C і один класичний USB-A з підтримкою Quick Charge 3.0.

Користувачі, як правило, в захваті від поєднання величезної ємності і швидкості зарядки. Багато хто використовує його для живлення роутерів і робочих ноутбуків, підтверджуючи, що заряду вистачає на 3-4 цикли або 7-8 годин безперервної роботи. Нюанс — для зарядки ноутбуків важливо, щоб їхнє споживання не перевищувало 100 Вт. З недоліків відзначають необхідність докуповувати потужний блок живлення на 100 Вт окремо, оскільки в комплекті йде тільки кабель, а також рідкісні випадки браку із зависанням індикатора заряду.

Ціна: 3 999 грн.

Повербанк Swissten Power Bank For Laptop 30000 mAh 133W PD Grey Фото: rozetka.com.ua

Swissten Power Bank 30 000 mAh 133W

Збалансоване рішення для офісної роботи та поїздок. Модель пропонує ємність 30 000 мА-год і пікову вихідну потужність до 133 Вт. Головний порт USB-C видає до 100 Вт за протоколом Power Delivery, що робить його сумісним з більшістю сучасних лептопів. Корпус виконаний з негорючого матеріалу ABS+PC, підвищуючи безпеку експлуатації.

Пристрій має три виходи: два USB-C і один USB-A. Можна бачити поточне споживання гаджетів у ватах і амперах на вбудованому дисплеї. Заряджається сам акумулятор відносно швидко за рахунок підтримки 60-ватного блоку.

Swissten хвалять за "чесну" потужність і інформативний екран, який допомагає контролювати процес зарядки. Пристрій відмінно справляється з живленням макбуків і офісних ноутбуків, витримуючи близько 7 годин навантаження. Дизайн називають стильним і якісним. З претензій — дещо тугі роз'єми USB-C, які спочатку вимагають зусиль при підключенні кабелю.

Ціна: 3 899 грн.

