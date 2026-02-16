Топ 3 холодильника, яких слід уникати: найгірші бренди на думку користувачів

Задоволеність клієнтів залежить від типу холодильника; численні відгуки покупців вказують на проблеми з льодогенератором і диспенсером води протягом декількох місяців після покупки.

Останніми роками з'явилося безліч поліпшень для холодильників, включно з "розумними" дисплеями, зонами охолодження, що налаштовуються, і вбудованими системами приготування кави. Деякі вважають смарт-холодильники марною тратою грошей, інших, навпаки, приваблюють численні переваги. Аналітики Consumer Reports склали рейтинг холодильників на основі задоволеності клієнтів. І ось марки, яких слід уникати, пише bgr.com.

Frigidaire

Задоволеність клієнтів залежить від типу холодильника — з верхньою морозильною камерою, з нижньою морозильною камерою або двокамерний — численні відгуки покупців вказують на проблеми з льодогенератором і диспенсером води протягом декількох місяців після покупки. В одному з відгуків на Trustpilot стверджується, що Frigidaire продав "поламаний холодильник", а потім відмовився замінити його або повернути гроші.

Відео дня

Також надходять численні скарги на погане післяпродажне обслуговування з боку виробника, і люди повідомляють про повне руйнування ущільнювачів. Інші скаржаться на те, що їх перенаправляють з одного сервісного центру в інший, причому виробник організовує виклики для ремонту в центри, які навіть не обслуговують район клієнта.

Холодильник на кухні Фото: Pixels

Electrolux

Electrolux існує вже понад 100 років і є материнською компанією Frigidaire. Це означає, що марки можуть використовувати одні й ті самі основні компоненти та багато інженерних рішень.

Користувачі Reddit поділилися кількома сумними історіями про те, як побутова техніка Electrolux — зокрема, холодильники — виходила з ладу через кілька місяців після покупки. Крім того, компанія, схоже, заслужила негативну репутацію у споживачів, оскільки в онлайн-обговореннях можна знайти безліч скарг на загальну гарантію і післяпродажну підтримку.

Думки про ці холодильники сильно різняться залежно від країни проживання споживачів: у Європі цю техніку вважають хорошою. Але американські споживачі негативно ставляться до цього бренду.

KitchenAid

Компанії надходить багато скарг на холодильники, причому найпоширенішими проблемами, з якими стикаються споживачі, зазвичай є льодогенератори та компресори. Також є повідомлення про те, що споживачі стверджують, що KitchenAid відмовлялася усувати проблему в морозильній камері після того, як технік приїхав і сказав, що проблему вирішено, хоча це було не так.

Дехто зазначає, що холодильники KitchenAid загалом можуть бути надійними. Однак пластик у внутрішньому оздобленні не створює відчуття "преміальності", яке повинен мати холодильник за такою ціною. Крім того, пластикові компоненти тріскаються і змінюють колір швидше, ніж споживачі могли б очікувати від приладу, що коштує кілька сотень доларів.

Раніше ми писали про три ємні акумулятори для ноутбука і гаджетів. В умовах блекаутів потужний повербанк за потребою зрівнявся зі смартфоном. Вивчаємо доступні в продажу в Україні варіанти.