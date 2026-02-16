Более 70 смартфонов Xiaomi получат новейшую ОС Android 17: что это за модели (фото)

На днях Google выпустила первую бета-версию Android 17 (Developer Preview 1). Предварительно стал известен обширный список гаджетов Xiaomi, которые получат обновление.

В перечень попали как грядущие флагманы, так и популярные модели прошлых лет. Однако не обошлось без неприятных сюрпризов для владельцев некоторых бюджетников, пишет Gizchina.

Список моделей Xiaomi, совместимых с Android 17

Приоритет традиционно отдается топовым линейкам. Android 17 получат смартфоны серии Xiaomi 17 (включая версии Pro, Pro Max и Ultra), а также модели Xiaomi 15, 14 и 13 со всеми их вариациями.

Не забыты и складные устройства: апдейт придет на Xiaomi MIX Fold 3 и 4, а также на "раскладушки" MIX Flip первого и второго поколений. В сегменте планшетов новую ОС получат линейки Xiaomi Pad 6S Pro, Pad 7 и будущая серия Pad 8.

Самый обширный список обновляемых устройств приходится на суббренды. Среди смартфонов Redmi на Android 17 могут рассчитывать владельцы серии K (начиная с K60 Ultra и заканчивая будущим K90), а также популярной линейки Note. В список вошли Redmi Note 15 (все версии) и продвинутые модификации Redmi Note 14 (Pro, Pro+ и 14S).

Для фанатов Poco новости также хорошие: обновятся производительные модели F-серии (F6, F7, F8), хиты среднего класса X6 Pro и X7, а также бюджетные аппараты M-серии (M7, M8).

Неофициальный список смартфонов Xiaomi, для которых будет доступна Android 17 (составлен на основе данных от Xiaomi о поддержке)

Кому не достанется обновление

Главной неожиданностью стало отсутствие в списке относительно новых Redmi Note 14 5G и Poco M7 Pro 5G. Несмотря на недавний релиз, эти смартфоны остались не у дел.

Производитель обещал для них только два крупных обновления ОС. Поскольку они вышли на базе Android 14, их жизненный цикл завершится на Android 16. Патчи безопасности будут приходить до 2028 года, но на 17-ю версию системы рассчитывать не стоит.

Ожидается, что дебютные бета-версии Android 17 для флагманов Xiaomi (серии 17 и 15T) станут доступны весной 2026 года, ориентировочно во время конференции Google I/O. Стабильные сборки начнут распространяться во второй половине 2026 года, а полный цикл обновления всех 70+ моделей растянется до конца 2027 года.

Ранее рассказывали про мощные планшеты Xiaomi с батареей 9200 мАч. Xiaomi готовится выпустить топовые планшеты Pad 8 и Pad 8 Pro на международных рынках. Характеристики новинок уже обнародованы.