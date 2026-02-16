Понад 70 смартфонів Xiaomi отримають новітню ОС Android 17: що це за моделі (фото)

Днями Google випустила першу бета-версію Android 17 (Developer Preview 1). Попередньо став відомий великий список гаджетів Xiaomi, які отримають оновлення.

До переліку потрапили як прийдешні флагмани, так і популярні моделі минулих років. Однак не обійшлося без неприємних сюрпризів для власників деяких бюджетників, пише Gizchina.

Список моделей Xiaomi, сумісних з Android 17

Пріоритет традиційно віддається топовим лінійкам. Android 17 отримають смартфони серії Xiaomi 17 (включно з версіями Pro, Pro Max і Ultra), а також моделі Xiaomi 15, 14 і 13 з усіма їхніми варіаціями.

Не забуті й складні пристрої: апдейт прийде на Xiaomi MIX Fold 3 і 4, а також на "розкладачки" MIX Flip першого і другого поколінь. У сегменті планшетів нову ОС отримають лінійки Xiaomi Pad 6S Pro, Pad 7 і майбутня серія Pad 8.

Найбільший список оновлюваних пристроїв припадає на суббренди. Серед смартфонів Redmi на Android 17 можуть розраховувати власники серії K (починаючи з K60 Ultra і закінчуючи майбутнім K90), а також популярної лінійки Note. До списку увійшли Redmi Note 15 (усі версії) і просунуті модифікації Redmi Note 14 (Pro, Pro+ і 14S).

Для фанатів Poco новини також хороші: оновляться продуктивні моделі F-серії (F6, F7, F8), хіти середнього класу X6 Pro і X7, а також бюджетні апарати M-серії (M7, M8).

Неофіційний список смартфонів Xiaomi, для яких буде доступна Android 17 (складено на основі даних від Xiaomi про підтримку)

Кому не дістанеться оновлення

Головною несподіванкою стала відсутність у списку відносно нових Redmi Note 14 5G і Poco M7 Pro 5G. Незважаючи на недавній реліз, ці смартфони залишилися не при справах.

Виробник обіцяв для них тільки два великих оновлення ОС. Оскільки вони вийшли на базі Android 14, їхній життєвий цикл завершиться на Android 16. Патчі безпеки приходитимуть до 2028 року, але на 17-ту версію системи розраховувати не варто.

Очікується, що дебютні бета-версії Android 17 для флагманів Xiaomi (серії 17 і 15T) стануть доступні навесні 2026 року, орієнтовно під час конференції Google I/O. Стабільні збірки почнуть поширюватися в другій половині 2026 року, а повний цикл оновлення всіх 70+ моделей розтягнеться до кінця 2027 року.

Раніше розповідали про потужні планшети Xiaomi з батареєю 9200 мАг. Xiaomi готується випустити топові планшети Pad 8 і Pad 8 Pro на міжнародних ринках. Характеристики новинок уже оприлюднені.