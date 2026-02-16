Главную фишку Galaxy S26 Ultra показали в действии: что умеет экран смартфона (фото)

Технология Privacy Display скоро дебютирует во флагмане Samsung. Еще до презентации инсайдер обнародовал демонстрацию новой функции.

Ice Universe считает, что технология получилась "поистине удивительной". Согласно видео, "Приватный дисплей" работает умным образом и может оказаться полезным в публичных местах.

Защита от любопытных глаз

При взгляде на устройство под углом сегмент уведомления чернеет, делая контент абсолютно нечитаемым для любого, кто стоит рядом или заглядывает через плечо. Угол обзора, при котором срабатывает затемнение, выглядит сравнительно небольшим, что обеспечивает максимальную приватность в общественном транспорте или людных местах. Судя по утечке, система работает именно так, как ожидалось, и даже эффективнее аналогов на базе специальной пленки для экрана.

Samsung Galaxy S26 Ultra с функцией Privacy Display Фото: X (Twitter)

Примечательной особенностью технологии стала ее гибкость. Инсайдер утверждает, что пользователь сможет скрывать от посторонних глаз не только весь интерфейс целиком, но и отдельные элементы — например, только всплывающие сообщения или окна банковских приложений, оставляя остальную часть экрана видимой. Это можно будет выбрать в настройках.

По предварительным данным, эта аппаратная инновация останется эксклюзивом топовой модели Galaxy S26 Ultra и не появится в младших версиях S26 и S26+. Официальная премьера флагманской линейки запланирована на 25 февраля, где Samsung раскроет все технические детали.

Ранее рассказывали в деталях, чего ждать от новинок Samsung. Анонс смартфонов серии Galaxy S26 состоится скоро, и параллельно с раскрытием даты, в сеть утекли практически полные технические характеристики гаджетов.