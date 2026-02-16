Головну фішку Galaxy S26 Ultra показали в дії: що вміє екран смартфона (фото)

Технологія Privacy Display скоро дебютує у флагмані Samsung. Ще до презентації інсайдер оприлюднив демонстрацію нової функції.

Ice Universe вважає, що технологія вийшла "воістину дивовижною". Згідно з відео, "Приватний дисплей" працює розумним чином і може виявитися корисним у публічних місцях.

Захист від цікавих очей

При погляді на пристрій під кутом сегмент повідомлення чорніє, роблячи контент абсолютно нечитабельним для будь-кого, хто стоїть поруч або заглядає через плече. Кут огляду, за якого спрацьовує затемнення, виглядає порівняно невеликим, що забезпечує максимальну приватність у громадському транспорті або людних місцях. Судячи з витоку, система працює саме так, як очікувалося, і навіть ефективніша за аналоги на базі спеціальної плівки для екрана.

Samsung Galaxy S26 Ultra з функцією Privacy Display Фото: X (Twitter)

Примітною особливістю технології стала її гнучкість. Інсайдер стверджує, що користувач зможе приховувати від сторонніх очей не тільки весь інтерфейс цілком, а й окремі елементи — наприклад, тільки спливаючі повідомлення або вікна банківських додатків, залишаючи іншу частину екрана видимою. Це можна буде вибрати в налаштуваннях.

За попередніми даними, ця апаратна інновація залишиться ексклюзивом топової моделі Galaxy S26 Ultra і не з'явиться в молодших версіях S26 і S26+. Офіційна прем'єра флагманської лінійки запланована на 25 лютого, де Samsung розкриє всі технічні деталі.

Раніше розповідали в деталях, чого чекати від новинок Samsung. Анонс смартфонів серії Galaxy S26 відбудеться скоро, і паралельно з розкриттям дати, в мережу витекли практично повні технічні характеристики гаджетів.