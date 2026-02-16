Освободить память на смартфоне в пару шагов: эксперт назвал простые действия (фото)

Проблема нехватки хранилища на телефоне знакома многим, особенно спустя годы эксплуатации. Есть способы с этим бороться, не покупая новый гаджет.

Эксперт ресурса SamMobile поделился проверенным алгоритмом действий, который поможет исправить недостаток места без потери важных данных. Понимание того, чем заполнен накопитель, — первый шаг к решению проблемы. Программы накапливают кэш в фоновом режиме, а медиафайлы становятся все тяжелее.

Куда исчезают гигабайты

Согласно статистике, фото и видео занимают от 40% до 60% всего пространства на большинстве Android-устройств. Ситуацию усугубляет рост разрешения съемки: всего одна минута видео в разрешении 4K "съедает" около 400 МБ, а современные фотографии весят от 3 до 12 МБ каждая.

Вторым по значимости фактором остаются приложения. Мессенджеры вроде WhatsApp могут разрастаться от исходных 50 МБ до нескольких гигабайт из-за истории переписок и медиафайлов. Также немалый объем занимают системные обновления и кэш стриминговых сервисов (музыка, видео), который сохраняется для офлайн-доступа.

Как провести быструю очистку

Эксперт рекомендует начать с анализа накопителя. Это делается через меню "Настройки" -> "Хранилище" (у разных брендов может слегка отличаться расположение и название этого радела). Встроенный анализатор покажет точную разбивку по категориям (Изображения, Видео, Приложения и "Другое").

Самый быстрый способ освободить 1–5 ГБ за пару минут включает следующие шаги:

Удалите загрузки: Папка "Download" часто забита забытыми PDF-файлами, APK-установщиками, картинками.

Очистите кэш: Зайдите в настройки часто используемых приложений (соцсети, браузеры) и выберите "Очистить кэш". Это удалит временные файлы, не затрагивая ваши личные данные (важно не нажимать "Очистить все данные", а только кэш).

Проверьте корзину: Удаленные фото и видео часто хранятся в "Корзине" галереи еще 30 дней, продолжая занимать место. Очистите ее вручную.

Удалите лишнее: Избавьтесь от приложений, которые вы не открывали последний месяц — они не только занимают память, но и могут расходовать батарею в фоне.

Если этого недостаточно, следующий шаг, более длительный, но основательный — сгрузить все видео и фото на внешний диск или встроенное хранилище компьютера/ноутбука по кабелю USB. Получится бэкап вашего контента, а со смартфона материалы можно удалить, чтобы появилось место для новых.

Эксперт предостерегает от использования сторонних приложений для очистки памяти. В отличие от встроенных системных инструментов Android и One UI, сторонний софт часто несет риски для конфиденциальности, показывает навязчивую рекламу и может случайно удалить важные файлы. Встроенные средства работают эффективнее и безопаснее, понимая специфику файловой системы конкретного устройства.

Для долгосрочного решения проблемы также рекомендуется настроить автоматическую выгрузку фото и видео в облако (Google Фото или Samsung Cloud) с последующим удалением оригиналов с устройства, а также регулярно проверять список установленных программ (скажем, если вы даете телефон ребенку, он может время от времени скачивать ненужные игры без ведома).

