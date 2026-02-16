Звільнити пам'ять на смартфоні за кілька кроків: експерт назвав прості дії (фото)
Проблема нестачі сховища на телефоні знайома багатьом, особливо через роки експлуатації. Є способи з цим боротися, не купуючи новий гаджет.
Експерт ресурсу SamMobile поділився перевіреним алгоритмом дій, який допоможе виправити нестачу місця без втрати важливих даних. Розуміння того, чим заповнений накопичувач, — перший крок до вирішення проблеми. Програми накопичують кеш у фоновому режимі, а медіафайли стають дедалі важчими.
Куди зникають гігабайти
Згідно зі статистикою, фото і відео займають від 40% до 60% всього простору на більшості Android-пристроїв. Ситуацію погіршує зростання роздільної здатності зйомки: лише одна хвилина відео з роздільною здатністю 4K "з'їдає" близько 400 МБ, а сучасні фотографії важать від 3 до 12 МБ кожна.
Другим за значимістю фактором залишаються додатки. Месенджери на кшталт WhatsApp можуть розростатися від вихідних 50 МБ до кількох гігабайт через історію листувань і медіафайлів. Також чималий об'єм займають системні оновлення і кеш стрімінгових сервісів (музика, відео), який зберігається для офлайн-доступу.
Як провести швидке очищення
Експерт рекомендує почати з аналізу накопичувача. Це робиться через меню "Налаштування" -> "Сховище" (у різних брендів може злегка відрізнятися розташування і назва цього розділу). Вбудований аналізатор покаже точну розбивку за категоріями (Зображення, Відео, Додатки та "Інше").
Найшвидший спосіб звільнити 1-5 ГБ за кілька хвилин включає такі кроки:
- Видаліть завантаження: Папка "Download" часто забита забутими PDF-файлами, APK-встановниками, картинками.
- Очистіть кеш: Зайдіть у налаштування часто використовуваних додатків (соцмережі, браузери) і виберіть "Очистити кеш". Це видалить тимчасові файли, не зачіпаючи ваші особисті дані (важливо не натискати "Очистити всі дані", а тільки кеш).
- Перевірте кошик: Видалені фото і відео часто зберігаються в "Кошику" галереї ще 30 днів, продовжуючи займати місце. Очистіть його вручну.
- Видаліть зайве: Позбавтеся застосунків, які ви не відкривали останній місяць — вони не тільки займають пам'ять, а й можуть витрачати батарею у фоні.
Якщо цього недостатньо, наступний крок, триваліший, але ґрунтовніший, — вивантажити всі відео та фото на зовнішній диск або вбудоване сховище комп'ютера/ноутбука по кабелю USB. Вийде бекап вашого контенту, а зі смартфона матеріали можна видалити, щоб з'явилося місце для нових.
Експерт застерігає від використання сторонніх додатків для очищення пам'яті. На відміну від вбудованих системних інструментів Android і One UI, сторонній софт часто несе ризики для конфіденційності, показує нав'язливу рекламу і може випадково видалити важливі файли. Вбудовані засоби працюють ефективніше і безпечніше, розуміючи специфіку файлової системи конкретного пристрою.
Для довгострокового розв'язання проблеми також рекомендується налаштувати автоматичне вивантаження фото і відео в хмару (Google Фото або Samsung Cloud) з подальшим видаленням оригіналів з пристрою, а також регулярно перевіряти список встановлених програм (скажімо, якщо ви даєте телефон дитині, вона може час від часу завантажувати непотрібні ігри без відома).
