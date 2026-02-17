Новый дефицит: распроданы все запасы жестких дисков, что угрожает рынку в 2026-м (фото)
Вслед за дефицитом оперативной памяти (DRAM) и чипов NAND, мир столкнулся с нехваткой жестких дисков (HDD).
Генеральный директор одного из крупнейших производителей Western Digital, Ирвинг Тан, заявил, что все производственные мощности компании на 2026 год уже заняты. К сожалению, обычные потребители больше не в приоритете, пишет WCCF Tech.
Причиной ажиотажа стал так называемый "суперцикл ИИ". IT-гиганты, занимающиеся развитием искусственного интеллекта, массово скупают носители информации для своих дата-центров. Обучение нейросетей требует хранения колоссальных объемов данных — от копий веб-страниц до логов и резервных копий. Жесткие диски остаются самым экономически эффективным способом хранения эксабайтов информации, поэтому спрос на них со стороны крупнейших операторов ЦОД достиг пиковых значений.
Статистика Western Digital наглядно демонстрирует смену приоритетов. Вице-президент компании по связям с инвесторами отметил, что выручка от облачного сегмента теперь составляет подавляющие 89% от общего дохода, в то время как на потребительский рынок приходится ничтожные 5%. Производителю попросту выгоднее отгружать партии дисков корпоративным клиентам, чем заниматься потребительской розницей.
Ситуация усугубляется долгосрочными контрактами. Western Digital уже подписала соглашения о поставках с ключевыми клиентами не только на текущий год, но и частично на 2027 и даже 2028 годы. Эксперты Wccftech предупреждают: покупателям стоит готовиться к дефициту жестких дисков в магазинах и неизбежному скачку цен. Если вы планировали апгрейд домашнего хранилища или сборку NAS, откладывать покупку больше нельзя.
