Новий дефіцит: розпродані всі запаси жорстких дисків, що загрожує ринку в 2026-му (фото)

Слідом за дефіцитом оперативної пам'яті (DRAM) і чіпів NAND, світ зіткнувся з нестачею жорстких дисків (HDD).

Генеральний директор одного з найбільших виробників Western Digital, Ірвінг Тан, заявив, що всі виробничі потужності компанії на 2026 рік уже зайняті. На жаль, звичайні споживачі більше не в пріоритеті, пише WCCF Tech.

Причиною ажіотажу став так званий "суперцикл ШІ". IT-гіганти, що займаються розвитком штучного інтелекту, масово скуповують носії інформації для своїх дата-центрів. Навчання нейромереж вимагає зберігання колосальних обсягів даних — від копій веб-сторінок до логів і резервних копій. Жорсткі диски залишаються найбільш економічно ефективним способом зберігання ексабайтів інформації, тому попит на них з боку найбільших операторів ЦОД досяг пікових значень.

Жорсткий диск WD на 1 ТБ (ілюстративне фото) Фото: YouTube

Статистика Western Digital наочно демонструє зміну пріоритетів. Віце-президент компанії зі зв'язків з інвесторами зазначив, що виручка від хмарного сегмента тепер становить переважні 89% від загального доходу, тоді як на споживчий ринок припадає мізерні 5%. Виробникові просто вигідніше відвантажувати партії дисків корпоративним клієнтам, ніж займатися споживчим роздробом.

Ситуація ускладнюється довгостроковими контрактами. Western Digital вже підписала угоди про постачання з ключовими клієнтами не тільки на поточний рік, а й частково на 2027 і навіть 2028 роки. Експерти Wccftech попереджають: покупцям варто готуватися до дефіциту жорстких дисків у магазинах і неминучого стрибка цін. Якщо ви планували апгрейд домашнього сховища або складання NAS, відкладати покупку більше не можна.

