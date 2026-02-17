"Народный" хит Xiaomi с емким аккумулятором на подходе: что известно про Poco X8 Pro

Популярная серия смартфонов Poco скоро пополнится моделями X8 Pro и X8 Pro Max. Pro-версия была замечена в базе данных бенчмарка Geekbench.

Как сообщает GSMArena, протестированный прототип Poco X8 Pro набрал 1 708 баллов в одноядерном режиме и 6 297 баллов в многоядерном. Такой результат обеспечивает новейший чипсет субфлагманского уровня MediaTek Dimensity 8500.

В тестовом образце процессор работал в связке с 12 ГБ оперативной памяти, однако на релизе ожидаются и другие конфигурации. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 16 с оболочкой Xiaomi HyperOS 3.0.

Инсайдеры уверены, что Poco X8 Pro станет глобальной версией китайского эксклюзива Redmi Turbo 5. Если эта информация подтвердится, новинка получит один из самых емких аккумуляторов в классе — 6 500 мАч, что обеспечит выдающуюся автономность.

Опрос Поможет ли квантовое шифрование избавиться от хакеров навсегда? Опрос открыт до Да Нет Не уверен (-а) Голосувати

Ожидаемые характеристики дисплея также впечатляют: 6,59-дюймовая AMOLED-матрица с разрешением 1268x2756 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3500 нит. За защиту глаз будет отвечать ШИМ-затемнение на частоте 3840 Гц.

Набор камер останется привычным для "середняков" бренда: основной сенсор на 50 Мп с оптической стабилизацией (OIS), 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и фронтальная камера на 20 МП. Накопитель предложат в вариантах на 256 или 512 ГБ.

Ранее сообщалось, как отключить рекламу на популярных смартфонах. Смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco под управлением HyperOS по умолчанию показывают рекламу в ряде приложений и собирают данные о поведении пользователей.