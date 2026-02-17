"Народний" хіт Xiaomi з ємним акумулятором на підході: що відомо про Poco X8 Pro

Популярна серія смартфонів Poco скоро поповниться моделями X8 Pro і X8 Pro Max. Pro-версія була помічена в базі даних бенчмарка Geekbench.

Як повідомляє GSMArena, протестований прототип Poco X8 Pro набрав 1 708 балів в одноядерному режимі та 6 297 балів у багатоядерному. Такий результат забезпечує новітній чипсет субфлагманського рівня MediaTek Dimensity 8500.

У тестовому зразку процесор працював у зв'язці з 12 ГБ оперативної пам'яті, однак на релізі очікуються й інші конфігурації. Смартфон працює під управлінням операційної системи Android 16 з оболонкою Xiaomi HyperOS 3.0.

Інсайдери впевнені, що Poco X8 Pro стане глобальною версією китайського ексклюзиву Redmi Turbo 5. Якщо ця інформація підтвердиться, новинка отримає один з найбільш ємних акумуляторів у класі — 6 500 мАг, що забезпечить видатну автономність.

Очікувані характеристики дисплея також вражають: 6,59-дюймова AMOLED-матриця з роздільною здатністю 1268x2756 точок, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 3500 ніт. За захист очей відповідатиме ШІМ-затемнення на частоті 3840 Гц.

Набір камер залишиться звичним для "середняків" бренду: основний сенсор на 50 Мп з оптичною стабілізацією (OIS), 8-мегапіксельний надширококутний модуль і фронтальна камера на 20 МП. Накопичувач запропонують у варіантах на 256 або 512 ГБ.

