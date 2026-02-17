Как отключить рекламу на популярных смартфонах: эксперты дали пошаговую инструкцию

Смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco под управлением HyperOS по умолчанию показывают рекламу в ряде приложений и собирают данные о поведении пользователей.

Отключить рекламу и сбор данных на HyperOS от Xiaomi несложно, однако на это придется потратить немного времени. Эксперты портала Notebookcheck объяснили, как это сделать на примере Xiaomi Poco M8 Pro 5G.

Как отмечают в издании, телефоны Xiaomi, Redmi и Poco показывают рекламу в таких системных приложениях: Загрузки , Mi Browser , Mi Video Player , Музыка , Безопасность , Темы и App Vault. Кроме того, системная служба под названием msa собирает данные и отвечает за показ персонализированной рекламы.

Пользователям, которые хотят выключить рекламу, придется сделать это отдельно в каждом приложении. Хотя в статье речь идет о Xiaomi Poco M8 Pro 5G, на других телефонах Xiaomi настройки и пункты меню должны быть идентичными или похожими.

Итак, системную службу msa можно найти в разделах "Настройки", "Отпечатки пальцев", "Данные лица" и "Блокировка экрана". Нажмите "Авторизация и отмена", отключите переключатель для msa и подтвердите изменение, нажав "Отмена".

Опрос Считаете ли вы "Дія" и подобные продукты безопасными? Опрос открыт до Да Нет Голосувати

Чтобы отключить рекламу в других приложениях на смартфоне Xiaomi, нужно выполнить следующие действия:

"Загрузки": меню (три вертикальные линии вверху справа) > "Настройки" > "Отключить показ рекламы";

Mi Browser: значок профиля (внизу справа) > "Настройки" (значок шестеренки, вверху справа) > "Дополнительно" > "Отключить показ рекламы";

Mi Video Player: значок профиля (внизу справа) > значок шестеренки (вверху справа) > "Отключить персонализированные рекомендации";

"Музыка": значок профиля (символ с двумя ползунками вверху слева) > "Настройки" > отключите опцию "Разрешить постоянные уведомления" > в расширенных настройках также отключите опции "Показывать рекламу" и "Персонализированные рекомендации";

"Безопасность": "Настройки" (значок шестеренки вверху справа) > отключите "Показывать рекомендации", в разделе "Очиститель" отключите "Показывать рекомендации";

"Темы": "Настройки учетной записи" (внизу справа) > значок шестеренки (вверху справа) > отключите "Показывать рекламу" и "Персонализированные рекомендации";

App Vault: значок меню (вверху справа, три вертикальные линии) > "Управление службами" > отключите "Предложения приложений" и "Рекламу".

Напомним, Meta расширяет рекламные возможности в Threads для пользователей на всех рынках мира.

Фокус также сообщал, что компания OpenAI начала интегрировать рекламу в приложение ChatGPT.