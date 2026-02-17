Як вимкнути рекламу на популярних смартфонах: експерти дали покрокову інструкцію

Смартфони Xiaomi, Redmi та Poco під управлінням HyperOS за замовчуванням показують рекламу у низці застосунків та збирають дані про поведінку користувачів.

Вимкнути рекламу та збір даних на HyperOS від Xiaomi нескладно, однак на це доведеться витратити трохи часу. Експерти порталу Notebookcheck пояснили, як це зробити на прикладі Xiaomi Poco M8 Pro 5G.

Як зазначають у виданні, телефони Xiaomi, Redmi та Poco показують рекламу в таких системних додатках: Завантаження , Mi Browser , Mi Video Player , Музика , Безпека , Теми та App Vault. Окрім того, системна служба під назвою msa збирає дані та відповідає за показ персоналізованої реклами.

Користувачам, які хочуть вимикнути рекламу, доведеться зробити це окремо в кожній програмі. Хоча у статті йдеться про Xiaomi Poco M8 Pro 5G, На інших телефонах Xiaomi налаштування та пункти меню повинні бути ідентичними або схожими.

Отже, системну службу пmsa можна знайти в розділах "Налаштування", "Відбитки пальців", "Дані обличчя" та "Блокування екрана". Натисніть "Авторизація та скасування", вимкніть перемикач для msa та підтвердіть зміну, натиснувши "Скасувати".

Щоб вимкнути рекламу в інших програмах на смартфоні Xiaomi, потрібно виконати такі дії:

"Завантаження": меню (три вертикальні лінії угорі праворуч) > "Налаштування" > "Вимкнути показ реклами";

Mi Browser : значок профілю (внизу праворуч) > "Налаштування" (значок шестерні, угорі праворуч) > "Додатково" > "Вимкнути показ реклами";

Mi Video Player: значок профілю (внизу праворуч) > значок шестерні (угорі праворуч) > "Вимкнути персоналізовані рекомендації";

"Музика": значок профілю (символ із двома повзунками угорі ліворуч) > "Налаштування" > вимкніть опцію "Дозволити постійні сповіщення" > у розширених налаштуваннях також вимкніть опції "Показувати рекламу" та "Персоналізовані рекомендації";

"Безпека": "Налаштування" (значок шестерні угорі праворуч) > вимкніть "Показувати рекомендації", у розділі "Очищувач" вимкніть "Показувати рекомендації";

"Теми": "Налаштування облікового запису" (внизу праворуч) > значок шестерні (угорі праворуч) > вимкніть "Показувати рекламу" та "Персоналізовані рекомендації";

App Vault: значок меню (угорі праворуч, три вертикальні лінії) > "Керування службами" > вимкніть "Пропозиції додатків" і "Рекламу".

