Это мог сделать ИИ: многие люди получили "неприемлемые" сообщения на смартфоны

Значительное количество пользователей iPhone сообщили, что получили очень странное уведомление от приложения Google, которое перенаправляло их к еще более странной GIF-анимации, сгенерированной искусственным интеллектом (ИИ).

Пользователи, которые нажимали на оповещения от Google, переходили на сайт Grok, где GIF-анимация изображает женщину, созданную искусственным интеллектом, которая "довольно неприемлемо" выступает перед камерой, сообщает PhoneArena.

Как отмечают в издании, это оповещение не сопровождалось никакими объяснениями. Google также пока не опубликовала заявления, которое бы объяснило этот инцидент.

"Чтобы избавить всех от хлопот представлять, о чем этот GIF, скажем лишь, что официальное приложение Google не должно отправлять его пользователям iPhone", — пояснил автор статьи.

Эксперты портала предполагают, что во время сбоя в работе YouTube кому-то удалось проникнуть в системы Google и устроить шутку. Также вполне возможно, что эта ссылка была случайно разослана разработчиком Google через приложение.

"Это могло произойти из-за чьего-то "вайб-кодинга" — практики, которая в основном использует искусственный интеллект для написания кода. Если это так, то кого-то, вероятно, уволят сегодня вечером", — подытожил эксперт.

