Це міг зробити ШІ: багато людей отримали "неприйнятні" повідомлення на смартфони

Значна кількість користувачів iPhone повідомили, що отримали дуже дивне сповіщення від застосунку Google, яке перенаправляло їх до ще дивнішої GIF-анімації, згенерованої штучним інтелектом (ШІ).

Користувачі, які натискали на сповіщення від Google, переходили на сайт Grok, де GIF-анімація зображує жінку, створену штучним інтелектом, яка "досить неприйнятно" виступає перед камерою, повідомляє PhoneArena.

Як зазначають у виданні, це сповіщення не супроводжувалося жодними поясненнями. Google також поки не опублікувала заяви, яка б пояснила цей інцидент.

"Щоб позбавити всіх клопоту уявляти, про що цей GIF, скажімо лише, що офіційний додаток Google не повинен надсилати його користувачам iPhone", — пояснив автор статті.

Опитування Чи несе ШІ, на вашу думку, загрозу людству? Опитування відкрите до Так Ні Не знаю Голосувати

Експерти порталу припускають, що під час збою в роботі YouTube комусь вдалося проникнути в системи Google і влаштувати жарт. Також цілком можливо, що це посилання було випадково розіслано розробником Google через застосунок.

"Це могло статися через чийсь "вайб-кодинг" — практику, яка здебільшого використовує штучний інтелект для написання коду. Якщо це так, то когось, ймовірно, звільнять сьогодні ввечері", — підсумував експерт.

Нагадаємо, автономний ШІ помстився розробнику, який відхилив його код на GitHub.

Фокус також писав про найпоширеніші страхи людей, пов’язані зі штучним інтелектом.