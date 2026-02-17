ШІ все більше лякає людей: розкрито ризики, які викликають найбільше занепокоєння

Нещодавнє дослідження показало, що все більше людей відчувають тривогу, пов’язану з потенційною небезпекою штучного інтелекту (ШІ).

Тривога, пов'язана зі штучним інтелектом, включає низку пов'язаних проблем, які залежать від етапу життя людини, її технічної грамотності, роботи та цінностей. Ці проблеми можна об’єднати у кілька спільних тем, пише Tech Xplore.

ШІ претендує на робочі місця

Сьогодні штучний інтелект вже здатен замінити людей на багатьох посадах, пов’язаних з написанням текстів, аналізом даних, написанням коду, підсумовуванням зустрічей, інтерпретацією зображень, обробкою взаємодії з клієнтами тощо.

За оцінкою Міжнародного валютного фонду (МВФ), майже 40% робочих місць у світі будуть зазнавати впливу штучного інтелекту. Причому розвинені країни зіткнуться з більшим впливом, оскільки там більше людей займаються інтелектуальною працею.

Тривога виникає не лише через страх безробіття, а й через невпевненість у актуальності та цінності у світі, який дедалі більше покладається на ШІ. Втративши роботу, багато людей можуть стикнутися з кризою ідентичності, втратою соціальних зв'язків.

"Великий брат"

За словами дослідників, люди занепокоєні зростаючою роллю ШІ в інформуванні, а іноді й прийнятті рішень, які впливають на їхнє життя. Проблема полягає не лише в тому, що штучний інтелект може помилятися, а й у тому, що рішення можуть бути непрозорими, важко оскаржувати та погано пояснюватися.

В Принципах штучного інтелекту Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) чітко підкреслюються людська діяльність та нагляд, прозорість та підзвітність як основні вимоги до надійних систем штучного інтелекту. Однак тенденції свідчать про те, що захисні бар'єри часто послаблюються в інтересах тих чи інших груп людей.

Дезінформація та маніпуляції

ШІ значно спростив створення дуже реалістичного, але повністю неправдивого контенту. Ці зображення, аудіо та відео вже використовуються для впливу на рішення людей та шахрайських схем.

Коли люди усвідомлюють, що більше не можуть надійно розрізняти достовірну інформацію від ШІ-генерації, довіра до інституцій, експертизи та інформації в мережі падає. На цьому фоні зростає тривожність.

Конфіденційність та стеження

Здатність штучного інтелекту аналізувати великі обсяги персональних даних, включаючи поведінкові, біометричні та географічні дані, відкриває нові можливості для порушення конфіденційності. Нове дослідження показує занепокоєння людей щодо неправомірного використання їхніх даних.

Ця тривога не обмежується лише наглядом з боку державних інституцій. Громадськості також не подобаються корпоративні практики обробки даних, профілювання, цілеспрямованого впливу та інформаційна асиметрія між людьми та інституціями.

Захоплення влади

Концентрація можливостей штучного інтелекту серед невеликої кількості фірм і країн — це ще один сценарній, який тривожить громадськість. Багато хто боїться майбутнього, в якому кілька технологічних гігантів матимуть непропорційно велику владу та багатство .

Окрім того, страхи людей пов’язані зі зростаючою автономією ШІ. Одним із нещодавніх прикладів стала платформа Moltbook, що рекламується як окрема соціальна мережа для агентів штучного інтелекту.

ШІ руйнує освіту

Нові дослідження повідомляють про широке використання штучного інтелекту студентами у вищій освіті. Проблема полягає в тому, що високоякісні результати тепер можна генерувати миттєво. Це своєю чергою унеможливлює оцінювання того, наскільки студент розуміє матеріал.

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) попередила, освітні заклади не встигають адаптуватися до розвитку генеративного ШІ. Це своєю чергою викликає занепокоєння щодо довгострокового майбутнього освіти.

Знецінення людських зусиль

Деякі люди хвилюються не про втрату роботу через генеративний ШІ, а про власну автентичність та значення у суспільстві. Вони припускають, що коли машинна продукція буде повсюдною, людська творчість та зусилля вже не будуть цінуватися.

"Ці занепокоєння не є антитехнологічними; вони відображають бажання майбутнього, в якому людський внесок залишатиметься видимим і значущим поряд зі все більш потужними машинами", — наголосили у виданні.

