ИИ все больше пугает людей: раскрыты риски, которые вызывают наибольшее беспокойство

Недавнее исследование показало, что все больше людей испытывают тревогу, связанную с потенциальной опасностью искусственного интеллекта (ИИ).

Тревога, связанная с искусственным интеллектом, включает ряд связанных проблем, которые зависят от этапа жизни человека, его технической грамотности, работы и ценностей. Эти проблемы можно объединить в несколько общих тем, пишет Tech Xplore.

ИИ претендует на рабочие места

Сегодня искусственный интеллект уже способен заменить людей на многих должностях, связанных с написанием текстов, анализом данных, написанием кода, суммированием встреч, интерпретацией изображений, обработкой взаимодействия с клиентами и т.д.

По оценке Международного валютного фонда (МВФ), почти 40% рабочих мест в мире будут подвержены влиянию искусственного интеллекта. Причем развитые страны столкнутся с большим влиянием, поскольку там больше людей занимаются интеллектуальным трудом.

Тревога возникает не только из-за страха безработицы, но и из-за неуверенности в актуальности и ценности в мире, который все больше полагается на ИИ. Потеряв работу, многие люди могут столкнуться с кризисом идентичности, потерей социальных связей.

"Большой брат"

По словам исследователей, люди обеспокоены растущей ролью ИИ в информировании, а иногда и принятии решений, которые влияют на их жизнь. Проблема заключается не только в том, что искусственный интеллект может ошибаться, но и в том, что решения могут быть непрозрачными, трудно оспаривать и плохо объясняться.

В Принципах искусственного интеллекта Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) четко подчеркиваются человеческая деятельность и надзор, прозрачность и подотчетность как основные требования к надежным системам искусственного интеллекта. Однако тенденции свидетельствуют о том, что защитные барьеры часто ослабляются в интересах тех или иных групп людей.

Дезинформация и манипуляции

ИИ значительно упростил создание очень реалистичного, но полностью ложного контента. Эти изображения, аудио и видео уже используются для влияния на решения людей и мошеннических схем.

Когда люди осознают, что больше не могут надежно различать достоверную информацию от ИИ-генерации, доверие к институтам, экспертизе и информации в сети падает. На этом фоне растет тревожность.

Конфиденциальность и слежка

Способность искусственного интеллекта анализировать большие объемы персональных данных, включая поведенческие, биометрические и географические данные, открывает новые возможности для нарушения конфиденциальности. Новое исследование показывает беспокойство людей относительно неправомерного использования их данных.

Эта тревога не ограничивается только надзором со стороны государственных институтов. Общественности также не нравятся корпоративные практики обработки данных, профилирования, целенаправленного воздействия и информационная асимметрия между людьми и институтами.

Захват власти

Концентрация возможностей искусственного интеллекта среди небольшого количества фирм и стран — это еще один сценарий, который тревожит общественность. Многие боятся будущего, в котором несколько технологических гигантов будут иметь непропорционально большую власть и богатство.

Кроме того, страхи людей связаны с растущей автономией ИИ. Одним из недавних примеров стала платформа Moltbook, которая рекламируется как отдельная социальная сеть для агентов искусственного интеллекта.

ИИ разрушает образование

Новые исследования сообщают о широком использовании искусственного интеллекта студентами в высшем образовании. Проблема заключается в том, что высококачественные результаты теперь можно генерировать мгновенно. Это в свою очередь делает невозможным оценку того, насколько студент понимает материал.

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) предупредила, образовательные учреждения не успевают адаптироваться к развитию генеративного ИИ. Это в свою очередь вызывает беспокойство относительно долгосрочного будущего образования.

Обесценивание человеческих усилий

Некоторые люди волнуются не о потере работы из-за генеративного ИИ, а о собственной аутентичности и значении в обществе. Они предполагают, что когда машинная продукция будет повсеместной, человеческое творчество и усилия уже не будут цениться.

"Эти беспокойства не являются антитехнологическими; они отражают желание будущего, в котором человеческий вклад будет оставаться видимым и значимым наряду со все более мощными машинами", — отметили в издании.

