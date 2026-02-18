Гаджет за 10 долларов может спасти дорогой компьютер от поломки: вот как (видео)

Эта полезная деталь для ПК имеет средний рейтинг 4,8 из 5 звезд на основе 252 отзывов на Amazon.

Пользователи настольных компьютеров могли заметить, что их процессоры нагреваются во время ресурсоемких задач, например, при играх. Но тем, кто столкнулся с проблемами производительности из-за недостаточного охлаждения процессора, стоит обратить внимание на этот гаджет за 10 долларов, пишет bgr.com.

Речь идет о контактной рамке Thermalright CPU Contact Frame V2, которая работает с сокетом LGA 1700 и несколькими процессорами Intel, включая модели 12-го, 13-го и 14-го поколений. Эта деталь специально разработана для данной комбинации процессора и материнской платы. Владельцам компьютеров с другими процессорами рамка не поможет.

Thermalright Contact Frame предотвращает деформацию или изгиб процессоров Intel со временем, как это может происходить со стандартными компонентами. Как показано в видеоролике YouTube Shorts ниже, затронутые процессоры Intel имеют прямоугольную форму, что может привести к неравномерному распределению давления штатным интегрированным механизмом крепления процессора (ILM), фиксирующим процессор в сокете. Из-за этого интегрированный теплораспределитель процессора (IHS) может прогибаться, затрудняя доступ кулера к центру и приводя к перегреву и проблемам с производительностью. Видео, опубликованное летом 2024 года, набрало более четырех миллионов просмотров, что говорит о том, что многие пользователи настольных компьютеров могут столкнуться с этой проблемой.

Алюминиевая контактная рамка Thermalright заменяет рычажный механизм, предустановленный на материнской плате LGA 1700. В свою очередь, усилие распределяется равномерно, поскольку этот аксессуар для настольных компьютеров стоимостью 10 долларов с Amazon имеет прямоугольную форму, которая лучше соответствует конструкции процессора. Это может привести к лучшему охлаждению и повышению производительности.

Что произойдет, если не использовать контактную рамку

Проблемы с изгибом чипов Intel широко освещались в последние несколько лет, и в нескольких отчетах объяснялось, как происходит изгиб и почему он может снижать производительность. Однако в апреле 2022 года Intel сообщила, что ей неизвестно о случаях работы процессоров Intel Core 12-го поколения "за пределами спецификаций из-за изменений в интегрированном теплоотводе". Компания признает, что незначительный изгиб ожидаем и может происходить, но это не приводит к тому, что чип работает иначе, чем ожидалось. Intel также предостерегла от добавления аксессуаров к сокету или ILM, таких как контактная рамка, поскольку это может аннулировать гарантию на процессор.

Контактная рамка Thermalright Фото: Thermalright

Опыт пользователей отличается от заявлений Intel. Тесты показали, что изгиб процессора может вызывать проблемы с перегревом. Один из пользователей Amazon, оставивший отзыв о контактной рамке Thermalright, объяснил, что заметил, как его Intel i9-12900K нагревается почти до 100 градусов Цельсия, что близко к тепловому троттлингу. После замены штатного кронштейна ILM на контактную рамку стоимостью 10 долларов охлаждение улучшилось: максимальная температура не превышала 85 градусов Цельсия при интенсивных нагрузках. Покупатель настолько поверил в результаты, что позже провел аналогичное обновление на настольном ПК своей жены, заказав еще одну контактную рамку Thermalright перед установкой нового процессора Intel.

Эта полезная деталь для ПК имеет средний рейтинг 4,8 из 5 звезд на основе 252 отзывов на Amazon.

Ранее мы писали, что смартфоны Apple, Samsung, Google не получат батареи на 10 000 мАч. Почему эти компании намеренно избегают технологии, которая позволила бы их телефонам работать несколько дней от одной зарядки? Ответ на этот вопрос нашел блогер Маркес Браунли.