Гаджет за 10 доларів може врятувати дорогий комп'ютер від поломки: ось як (відео)

Ця корисна деталь для ПК має середній рейтинг 4,8 з 5 зірок на основі 252 відгуків на Amazon.

Користувачі настільних комп'ютерів могли помітити, що їхні процесори нагріваються під час ресурсномістких завдань, наприклад, під час ігор. Але тим, хто зіткнувся з проблемами продуктивності через недостатнє охолодження процесора, варто звернути увагу на цей гаджет за 10 доларів, пише bgr.com.

Йдеться про контактну рамку Thermalright CPU Contact Frame V2, яка працює з сокетом LGA 1700 і кількома процесорами Intel, включно з моделями 12-го, 13-го і 14-го поколінь. Ця деталь спеціально розроблена для цієї комбінації процесора і материнської плати. Власникам комп'ютерів з іншими процесорами рамка не допоможе.

Thermalright Contact Frame запобігає деформації або вигину процесорів Intel з часом, як це може відбуватися зі стандартними компонентами. Як показано у відеоролику YouTube Shorts нижче, зачеплені процесори Intel мають прямокутну форму, що може призвести до нерівномірного розподілу тиску штатним інтегрованим механізмом кріплення процесора (ILM), що фіксує процесор у сокеті. Через це інтегрований теплорозподілювач процесора (IHS) може прогинатися, ускладнюючи доступ кулера до центру і призводячи до перегріву і проблем із продуктивністю. Відео, опубліковане влітку 2024 року, набрало понад чотири мільйони переглядів, що свідчить про те, що багато користувачів настільних комп'ютерів можуть зіткнутися з цією проблемою.

Алюмінієва контактна рамка Thermalright замінює важільний механізм, встановлений на материнській платі LGA 1700. Зі свого боку, зусилля розподіляється рівномірно, оскільки цей аксесуар для настільних комп'ютерів вартістю 10 доларів з Amazon має прямокутну форму, яка краще відповідає конструкції процесора. Це може призвести до кращого охолодження і підвищення продуктивності.

Що станеться, якщо не використовувати контактну рамку

Проблеми із вигином чипів Intel широко висвітлювали протягом останніх кількох років, і в кількох звітах пояснювалося, як відбувається вигин і чому він може знижувати продуктивність. Однак у квітні 2022 року Intel повідомила, що їй невідомо про випадки роботи процесорів Intel Core 12-го покоління "за межами специфікацій через зміни в інтегрованому тепловідводі". Компанія визнає, що незначний вигин очікуваний і може відбуватися, але це не призводить до того, що чіп працює інакше, ніж очікувалося. Intel також застерегла від додавання аксесуарів до сокета або ILM, таких як контактна рамка, оскільки це може анулювати гарантію на процесор.

Контактна рамка Thermalright Фото: Thermalright

Досвід користувачів відрізняється від заяв Intel. Тести показали, що вигин процесора може викликати проблеми з перегрівом. Один із користувачів Amazon, який залишив відгук про контактну рамку Thermalright, пояснив, що помітив, як його Intel i9-12900K нагрівається майже до 100 градусів Цельсія, що близько до теплового троттлінгу. Після заміни штатного кронштейна ILM на контактну рамку вартістю 10 доларів охолодження покращилося: максимальна температура не перевищувала 85 градусів Цельсія за інтенсивних навантажень. Покупець настільки повірив у результати, що пізніше провів аналогічне оновлення на настільному ПК своєї дружини, замовивши ще одну контактну рамку Thermalright перед встановленням нового процесора Intel.

