96% пользователей возненавидели эту функцию iPhone: почему от нее отказались (фото)

Несмотря на маркетинг, ставка Apple на фирменные ИИ-инструменты, похоже, не оправдалась. Опрос показал катастрофические результаты для Купертино: большинство пользователей игнорирует или открыто критикует функции Apple Intelligence.

Эксперты авторитетного портала TechRadar приводят результаты опроса и объясняют, что пошло не так в планах Apple.

На вопрос "Используете ли вы Apple Intelligence?" 96% респондентов ответили категорическим "Нет, это не для меня". Лишь 4% пользователей выбрали вариант "Да, это довольно неплохо".

Такой разрыв выглядит особенно удручающе на фоне глобального бума нейросетей. В то время как ChatGPT и Google Gemini становятся повседневными инструментами для миллионов, собственная разработка Apple не вызывает у владельцев iPhone ничего, кроме раздражения или равнодушия.

Почему так

Главная претензия — низкое качество реализации базовых функций. Журналист Роланд Мур-Кольер отметил, что, хотя он пока не отключил функции полностью, они часто работают некорректно. Например, Опция "Сводки уведомлений" часто неверно интерпретирует контекст сообщений, создавая у пользователя ложное чувство тревоги или паники из-за вырванных из контекста фраз.

Apple Intelligence (иллюстративное фото) Фото: zdnet.com

В отличие от Android, где ИИ реально помогает в работе с текстом и поиске, Apple Intelligence ощущается как игрушка, а не инструмент. Также пользователи в комментариях отмечают, что Apple "совершенно не понимает стратегию ИИ" и безнадежно отстала от Google. Подход последней выигрывает потому, что нейросети — не целевой продукт, а удобное дополнение к привычным сервисам.

Надежда на Google

Эксперты считают, что Тим Кук должен всерьез обеспокоиться. В условиях, когда рынок движется к концепции "AI Phone", Apple рискует остаться на обочине технологического прогресса.

Единственным спасением для компании может стать более глубокая интеграция с Google Gemini, слухи о которой циркулируют уже давно. Если Apple не сможет "починить" Siri и собственные алгоритмы в ближайшем обновлении iOS (которое, по слухам, может быть отложено), ее репутация инноватора окажется под угрозой.

