96% користувачів зненавиділи цю функцію iPhone: чому від неї відмовилися (фото)

Незважаючи на маркетинг, ставка Apple на фірмові АІ-інструменти, схоже, не виправдалася. Опитування показало катастрофічні результати для Купертіно: більшість користувачів ігнорує або відкрито критикує функції Apple Intelligence.

Експерти авторитетного порталу TechRadar наводять результати опитування і пояснюють, що пішло не так у планах Apple.

На запитання "Чи використовуєте ви Apple Intelligence?" 96% респондентів відповіли категоричним "Ні, це не для мене". Лише 4% користувачів обрали варіант "Так, це досить непогано".

Такий розрив виглядає особливо гнітюче на тлі глобального буму нейромереж. У той час як ChatGPT і Google Gemini стають повсякденними інструментами для мільйонів, власна розробка Apple не викликає у власників iPhone нічого, крім роздратування або байдужості.

Чому так

Головна претензія — низька якість реалізації базових функцій. Журналіст Роланд Мур-Кольєр зазначив, що, хоча він поки не відключив функції повністю, вони часто працюють некоректно. Наприклад, Опція "Зведення сповіщень" часто невірно інтерпретує контекст повідомлень, створюючи в користувача хибне відчуття тривоги або паніки через вирвані з контексту фрази.

Apple Intelligence (ілюстративне фото) Фото: zdnet.com

На відміну від Android, де ШІ реально допомагає в роботі з текстом і пошуку, Apple Intelligence відчувається як іграшка, а не інструмент. Також користувачі в коментарях зазначають, що Apple "абсолютно не розуміє стратегію ШІ" і безнадійно відстала від Google. Підхід останньої виграє тому, що нейромережі — не цільовий продукт, а зручне доповнення до звичних сервісів.

Опитування Чи вважаєте ви "Дію" та подібні продукти безпечними? Опитування відкрите до Так Ні Голосувати

Надія на Google

Експерти вважають, що Тім Кук повинен всерйоз занепокоїтися. В умовах, коли ринок рухається до концепції "AI Phone", Apple ризикує залишитися на узбіччі технологічного прогресу.

Єдиним порятунком для компанії може стати глибша інтеграція з Google Gemini, чутки про яку циркулюють уже давно. Якщо Apple не зможе "полагодити" Siri і власні алгоритми в найближчому оновленні iOS (яке, за чутками, може бути відкладено), її репутація інноватора опиниться під загрозою.

Раніше повідомлялося, що весняна презентація Apple вже близько. Названо дату презентації Special Apple Experience. Захід відбудеться 4 березня одночасно в Нью-Йорку, Лондоні та Шанхаї. Журналістам і публіці покажуть вельми очікувані новинки.