Ученые определили точный срок службы батарей электрокаров: что показал реальный тест

В исследовании аккумуляторов электромобилей проверили 22 700 машин в реальных условиях эксплуатации. Эксперты пришли к выводу, что современные батареи служат куда дольше, чем принято считать.

Канадская компания Geotab, специализирующаяся на телематике и управлении автопарками, опубликовала неожиданные результаты, пишет New Atlas.

Сколько живут электрокары

Согласно отчету 2025 года, средняя скорость деградации аккумулятора электромобиля составляет всего 2,3% в год. Это означает, что батарея сможет прослужить более 13 лет, прежде чем ее емкость упадет до 75% от первоначальной (пороговое значение, когда аккумулятор считается изношенным).

Для сравнения: средний срок владения автомобилем в США составляет около 8 лет. Таким образом, батарея в большинстве случаев переживает сам автомобиль, оставаясь пригодной к эксплуатации на момент перепродажи или утилизации кузова.

К чему приводит быстрая зарядка

Исследование выявило рост показателя деградации по сравнению с данными прошлых лет (ранее он составлял 1,8%). Аналитики связывают это с изменением привычек водителей, которые все чаще пользуются мощными станциями DC.

Факторы, ускоряющие старение батареи:

Мощность зарядки: Машины, которые регулярно заряжаются током мощностью более 100 кВт, теряют около 3,0% емкости в год. Те, кто использует медленную зарядку (AC), деградируют вдвое медленнее — на 1,5% в год.

Машины, которые регулярно заряжаются током мощностью более 100 кВт, теряют около емкости в год. Те, кто использует медленную зарядку (AC), деградируют вдвое медленнее — на в год. Климат: Эксплуатация в жарких регионах ускоряет износ примерно на 0,4% в год по сравнению с умеренным климатом.

Эксплуатация в жарких регионах ускоряет износ примерно на в год по сравнению с умеренным климатом. Уровень заряда: Частые простои с зарядом близким к 100% или 0% вредят химии ячеек больше, чем активная ежедневная езда.

Интересно, что активная эксплуатация машины (большой пробег) влияет на здоровье батареи незначительно. Разница в деградации между интенсивно используемым коммерческим транспортом и личными авто "выходного дня" составляет всего около 0,8%.

Эксперты резюмируют: системы терморегуляции и химия аккумуляторов сделали электрокары надежным вложением, а страх перед быстрой смертью батареи в большинстве случаев необоснован.

