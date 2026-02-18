Учені визначили точний термін служби батарей електрокарів: що показав реальний тест

У дослідженні акумуляторів електромобілів перевірили 22 700 машин у реальних умовах експлуатації. Експерти дійшли висновку, що сучасні батареї служать набагато довше, ніж прийнято вважати.

Канадська компанія Geotab, що спеціалізується на телематиці та управлінні автопарками, опублікувала несподівані результати, пише New Atlas.

Скільки живуть електрокари

Згідно зі звітом 2025 року, середня швидкість деградації акумулятора електромобіля становить лише 2,3% на рік. Це означає, що батарея зможе прослужити понад 13 років, перш ніж її ємність впаде до 75% від початкової (граничне значення, коли акумулятор вважається зношеним).

Для порівняння: середній термін володіння автомобілем у США становить близько 8 років. Таким чином, батарея в більшості випадків переживає сам автомобіль, залишаючись придатною до експлуатації на момент перепродажу або утилізації кузова.

До чого призводить швидка зарядка

Дослідження виявило зростання показника деградації порівняно з даними минулих років (раніше він становив 1,8%). Аналітики пов'язують це зі зміною звичок водіїв, які все частіше користуються потужними станціями DC.

Фактори, що прискорюють старіння батареї:

Потужність зарядки: Машини, які регулярно заряджаються струмом потужністю понад 100 кВт, втрачають близько 3,0% ємності на рік. Ті, хто використовує повільну зарядку (AC), деградують удвічі повільніше — на 1,5% на рік.

Машини, які регулярно заряджаються струмом потужністю понад 100 кВт, втрачають близько ємності на рік. Ті, хто використовує повільну зарядку (AC), деградують удвічі повільніше — на на рік. Клімат: Експлуатація в спекотних регіонах прискорює знос приблизно на 0,4% на рік порівняно з помірним кліматом.

Експлуатація в спекотних регіонах прискорює знос приблизно на на рік порівняно з помірним кліматом. Рівень заряду: Часті простої із зарядом близьким до 100% або 0% шкодять хімії осередків більше, ніж активна щоденна їзда.

Цікаво, що активна експлуатація машини (великий пробіг) впливає на здоров'я батареї незначно. Різниця в деградації між інтенсивно використовуваним комерційним транспортом і особистими авто "вихідного дня" становить лише близько 0,8%.

Експерти резюмують: системи терморегуляції та хімія акумуляторів зробили електрокари надійним вкладенням, а страх перед швидкою смертю батареї в більшості випадків необґрунтований.

