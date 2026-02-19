Android 17 полностью изменит работу смартфонов: что произойдет с гаджетами

В Android 17 компания Google переработала базовый механизм рендеринга пользовательского интерфейса. Ожидается, что это даст прирост плавности работы.

Android Authority сообщает, что внедрение новой системы обработки программных потоков позволит снизить количество микрофризов и подтормаживаний анимаций на смартфонах.

В чем была проблема

Ранее за вывод интерфейса в Android отвечал системный компонент MessageQueue. Его главным недостатком было использование механизма глобальной блокировки.

Когда один программный поток обращался к очереди задач, он полностью блокировал к ней доступ для остальных процессов. Если этот поток задерживался даже на долю секунды, другие задачи были вынуждены простаивать в ожидании снятия блокировки. Из-за этого система не успевала отрисовать кадр вовремя, что визуально воспринималось пользователем как рывок или зависание интерфейса (пропущенный кадр).

Решение и результаты

В Android 17 Google внедрила новую архитектуру под названием DeliQueue. Это структура данных, работающая без механизма глобальной блокировки.

Теперь система применяет исключительно точечные ограничения к конкретным участкам памяти. Программные потоки могут обращаться к очереди параллельно. Им больше не нужно ждать завершения работы других процессов и освобождения общего ресурса, что исключает появление "узких мест" при отрисовке интерфейса.

Отказ от старого механизма помог повысить производительность системы. Внутренние тесты Google уже зафиксировали следующие улучшения:

Снижение числа пропущенных кадров в системном интерфейсе (System UI) и лончере на 7,7%.

Сокращение микрофризов в сторонних приложениях на 4%.

Общее ускорение запуска приложений.

Первая бета-версия Android 17 с новой архитектурой DeliQueue уже доступна для тестирования на смартфонах Google Pixel.

