Android 17 повністю змінить роботу смартфонів: що станеться з гаджетами

В Android 17 компанія Google переробила базовий механізм рендерингу користувацького інтерфейсу. Очікується, що це дасть приріст плавності роботи.

Android Authority повідомляє, що впровадження нової системи обробки програмних потоків дасть змогу знизити кількість мікрофризів і пригальмовувань анімацій на смартфонах.

У чому була проблема

Раніше за виведення інтерфейсу в Android відповідав системний компонент MessageQueue. Його головним недоліком було використання механізму глобального блокування.

Коли один програмний потік звертався до черги завдань, він повністю блокував до неї доступ для інших процесів. Якщо цей потік затримувався навіть на частку секунди, інші завдання були змушені простоювати в очікуванні зняття блокування. Через це система не встигала відмалювати кадр вчасно, що візуально сприймалося користувачем як ривок або зависання інтерфейсу (пропущений кадр).

Рішення та результати

В Android 17 Google впровадила нову архітектуру під назвою DeliQueue. Це структура даних, що працює без механізму глобального блокування.

Тепер система застосовує виключно точкові обмеження до конкретних ділянок пам'яті. Програмні потоки можуть звертатися до черги паралельно. Їм більше не потрібно чекати завершення роботи інших процесів і звільнення спільного ресурсу, що унеможливлює появу "вузьких місць" під час відтворення інтерфейсу.

Відмова від старого механізму допомогла підвищити продуктивність системи. Внутрішні тести Google уже зафіксували такі поліпшення:

Зниження числа пропущених кадрів у системному інтерфейсі (System UI) і лончері на 7,7%.

Скорочення мікрофризів у сторонніх додатках на 4%.

Загальне прискорення запуску додатків.

Перша бета-версія Android 17 з новою архітектурою DeliQueue вже доступна для тестування на смартфонах Google Pixel.

