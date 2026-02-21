Топ-5 "секретных" функций Android 17, которые удивят пользователей (фото, видео)
Масштабные нововведения Android 17 обнаружились в коде дебютной бета-версии ОС.
Журналисты портала Android Authority изучили тестовые сборки и выделили 5 самых ожидаемых функций обновления, а также одну крайне спорную.
Встроенная блокировка приложений (App Lock)
Возможность защитить любую программу паролем давно существует в оболочках от Samsung или Xiaomi. Теперь функция будет встроена на уровне ОС Android. Это значит, что владельцы в том числе смартфонов Pixe наконец-то смогут защитить биометрией или PIN-кодом доступ к галерее, заметкам, банковским клиентам или настройкам умного дома. Функция также будет скрывать содержимое уведомлений от заблокированных приложений.
Раздельные кнопки Wi-Fi и мобильного интернета
Google услышала жалобы пользователей. Единая кнопка "Интернет" в шторке быстрых настроек, которая появилась несколько лет назад и многих запутывала, уходит в прошлое. В Android 17 вернутся два отдельных и понятных переключателя: один для Wi-Fi, другой — для мобильных данных. Это сократит количество нажатий и сделает управление связью более интуитивным. В прошивках сторонних вендоров это решение обычно уже присутствовало, но не на Pixel.
Продвинутая запись экрана
Инструмент записи экрана получит полезный апгрейд, ориентированный на создателей контента и будущую интеграцию Android с ПК. Появится плавающая панель инструментов со следующими опциями:
- Запись видео с фронтальной камеры поверх основного экрана (формат "летсплея" или презентации).
- Захват изображения с внешних мониторов.
- Выделение конкретной область экрана для записи, а не весь дисплей целиком.
Ограниченный доступ к контактам
Важное улучшение для приватности. Аналогично тому, как сейчас можно разрешить сервису доступ только к избранным фотографиям, в Android 17 можно будет давать мессенджерам и прочим утилитам видеть только некоторые контакты, а не весь список сразу. Это защитит номера ваших знакомых от попадания в базы сомнительных приложений.
Универсальный буфер обмена и Handoff
Google готовит глубокую экосистемную интеграцию. Функция Handoff позволит бесшовно переключаться между Android-устройствами (телефоном, планшетом, ПК). Вы сможете скопировать текст, ссылку или картинку на смартфоне и моментально вставить ее на планшете. Также между устройствами будут синхронизироваться активные приложения и режим "Не беспокоить".
Раздельная шторка уведомлений
Для многих главным неудобством Android 17 способен стать отказ от классической единой панели уведомлений и настроек. Следуя трендам, заданным Apple (и уже скопированным Xiaomi и Samsung), Google планирует разделить эту зону на две части:
- Свайп с левой стороны экрана — только уведомления.
- Свайп с правой стороны — только "Центр управления" (быстрые настройки).
По данным опросов, 72% пользователей Android выступают против этого изменения, считая старый унифицированный подход более удобным. К счастью, в настройках ожидается опция "Классический вид", позволяющая вернуть привычный интерфейс.
Ранее сообщалось, что Android 17 полностью изменит работу смартфонов. В новой системе компания Google переработала базовый механизм рендеринга пользовательского интерфейса. Ожидается, что это даст прирост плавности работы.