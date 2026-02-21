Топ 5 "секретних" функцій Android 17, які здивують користувачів (фото, відео)

Масштабні нововведення Android 17 виявилися в коді дебютної бета-версії ОС.

Журналісти порталу Android Authority вивчили тестові збірки і виділили 5 найочікуваніших функцій оновлення, а також одну вкрай спірну.

Вбудоване блокування додатків (App Lock)

Можливість захистити будь-яку програму паролем давно існує в оболонках від Samsung або Xiaomi. Тепер функція буде вбудована на рівні ОС Android. Це означає, що власники, зокрема смартфонів Pixe, нарешті зможуть захистити біометрією або PIN-кодом доступ до галереї, нотаток, банківських клієнтів або налаштувань розумного будинку. Функція також приховуватиме вміст сповіщень від заблокованих додатків.

Блокування додатків в Android 17 Фото: Android Authority

Роздільні кнопки Wi-Fi і мобільного інтернету

Google почула скарги користувачів. Єдина кнопка "Інтернет" у шторці швидких налаштувань, яка з'явилася кілька років тому і багатьох заплутувала, відходить у минуле. В Android 17 повернуться два окремих і зрозумілих перемикача: один для Wi-Fi, інший — для мобільних даних. Це скоротить кількість натискань і зробить управління зв'язком більш інтуїтивним. У прошивках сторонніх вендорів це рішення зазвичай вже було присутнє, але не на Pixel.

Частковий запис екрана в Android 17 (режим ПК) Фото: Android Authority

Просунутий запис екрана

Інструмент запису екрана отримає корисний апгрейд, орієнтований на творців контенту і майбутню інтеграцію Android з ПК. З'явиться плаваюча панель інструментів з такими опціями:

Запис відео з фронтальної камери поверх основного екрана (формат "летсплея" або презентації).

Захоплення зображення із зовнішніх моніторів.

Виділення конкретної області екрана для запису, а не весь дисплей цілком.

Обмежений доступ до контактів

Важливе поліпшення для приватності. Аналогічно тому, як зараз можна дозволити сервісу доступ тільки до обраних фотографій, в Android 17 можна буде давати месенджерам та іншим утилітам бачити тільки деякі контакти, а не весь список відразу. Це захистить номери ваших знайомих від потрапляння в бази сумнівних додатків.

Універсальний буфер обміну та Handoff

Google готує глибоку екосистемну інтеграцію. Функція Handoff дасть змогу безшовно перемикатися між Android-пристроями (телефоном, планшетом, ПК). Ви зможете скопіювати текст, посилання або картинку на смартфоні і моментально вставити її на планшеті. Також між пристроями будуть синхронізуватися активні додатки і режим "Не турбувати".

Зміни в панелі повідомлень і швидких налаштувань Android 17 Фото: Android Authority

Роздільна шторка повідомлень

Для багатьох головною незручністю Android 17 здатна стати відмова від класичної єдиної панелі повідомлень і налаштувань. Дотримуючись трендів, заданих Apple (і вже скопійованих Xiaomi і Samsung), Google планує розділити цю зону на дві частини:

Свайп з лівого боку екрана — тільки повідомлення.

Свайп з правого боку — тільки "Центр управління" (швидкі налаштування).

Що нового виявилося в Android 17 Beta 1

За даними опитувань, 72% користувачів Android виступають проти цієї зміни, вважаючи старий уніфікований підхід зручнішим. На щастя, у налаштуваннях очікується опція "Класичний вигляд", що дає змогу повернути звичний інтерфейс.

Раніше повідомлялося, що Android 17 повністю змінить роботу смартфонів. У новій системі компанія Google переробила базовий механізм рендерингу користувацького інтерфейсу. Очікується, що це дасть приріст плавності роботи.