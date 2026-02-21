Топ 5 "секретних" функцій Android 17, які здивують користувачів (фото, відео)
Масштабні нововведення Android 17 виявилися в коді дебютної бета-версії ОС.
Журналісти порталу Android Authority вивчили тестові збірки і виділили 5 найочікуваніших функцій оновлення, а також одну вкрай спірну.
Вбудоване блокування додатків (App Lock)
Можливість захистити будь-яку програму паролем давно існує в оболонках від Samsung або Xiaomi. Тепер функція буде вбудована на рівні ОС Android. Це означає, що власники, зокрема смартфонів Pixe, нарешті зможуть захистити біометрією або PIN-кодом доступ до галереї, нотаток, банківських клієнтів або налаштувань розумного будинку. Функція також приховуватиме вміст сповіщень від заблокованих додатків.
Роздільні кнопки Wi-Fi і мобільного інтернету
Google почула скарги користувачів. Єдина кнопка "Інтернет" у шторці швидких налаштувань, яка з'явилася кілька років тому і багатьох заплутувала, відходить у минуле. В Android 17 повернуться два окремих і зрозумілих перемикача: один для Wi-Fi, інший — для мобільних даних. Це скоротить кількість натискань і зробить управління зв'язком більш інтуїтивним. У прошивках сторонніх вендорів це рішення зазвичай вже було присутнє, але не на Pixel.
Просунутий запис екрана
Інструмент запису екрана отримає корисний апгрейд, орієнтований на творців контенту і майбутню інтеграцію Android з ПК. З'явиться плаваюча панель інструментів з такими опціями:
- Запис відео з фронтальної камери поверх основного екрана (формат "летсплея" або презентації).
- Захоплення зображення із зовнішніх моніторів.
- Виділення конкретної області екрана для запису, а не весь дисплей цілком.
Чи допоможе квантове шифрування позбавитися від хакерів назавжди?
Обмежений доступ до контактів
Важливе поліпшення для приватності. Аналогічно тому, як зараз можна дозволити сервісу доступ тільки до обраних фотографій, в Android 17 можна буде давати месенджерам та іншим утилітам бачити тільки деякі контакти, а не весь список відразу. Це захистить номери ваших знайомих від потрапляння в бази сумнівних додатків.
Універсальний буфер обміну та Handoff
Google готує глибоку екосистемну інтеграцію. Функція Handoff дасть змогу безшовно перемикатися між Android-пристроями (телефоном, планшетом, ПК). Ви зможете скопіювати текст, посилання або картинку на смартфоні і моментально вставити її на планшеті. Також між пристроями будуть синхронізуватися активні додатки і режим "Не турбувати".
Роздільна шторка повідомлень
Для багатьох головною незручністю Android 17 здатна стати відмова від класичної єдиної панелі повідомлень і налаштувань. Дотримуючись трендів, заданих Apple (і вже скопійованих Xiaomi і Samsung), Google планує розділити цю зону на дві частини:
- Свайп з лівого боку екрана — тільки повідомлення.
- Свайп з правого боку — тільки "Центр управління" (швидкі налаштування).
За даними опитувань, 72% користувачів Android виступають проти цієї зміни, вважаючи старий уніфікований підхід зручнішим. На щастя, у налаштуваннях очікується опція "Класичний вигляд", що дає змогу повернути звичний інтерфейс.
Раніше повідомлялося, що Android 17 повністю змінить роботу смартфонів. У новій системі компанія Google переробила базовий механізм рендерингу користувацького інтерфейсу. Очікується, що це дасть приріст плавності роботи.