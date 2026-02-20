Не всем смартфонам Xiaomi повезло: какие модели не получат очень важное обновление

70 устройств китайской компании будут обновляться до 17-й версии Android, однако некоторые популярные гаджеты останутся в стороне.

Google официально выпустила первую бета-версию Android 17 для разработчиков. Текущая версия ориентирована на обновления API, а не на новые визуальные функции. Журналисты XiaomiTime нашли подтвержденный список устройств, изучив официальные данные Xiaomi AER (Android Enterprise Recommended) и обещания обновлений, говорится в материале.

Список устройств Xiaomi, подходящих для обновления до Android 17

Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Ultra Leica и Leitzphone Xiaomi 17 Xiaomi Pad 8 Xiaomi 17 Pro Xiaomi Pad 8 Pro Xiaomi 17 Pro Max Xiaomi 15T Xiaomi 15T Pro REDMI K Pad, Xiaomi Pad Mini Xiaomi MIX FLIP 2 Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 Xiaomi 15S Pro Xiaomi CIVI 5 Pro Xiaomi Pad 7 Ultra Xiaomi 15 Ultra Xiaomi 15 POCO Pad X1, Xiaomi Pad 7 Xiaomi 15 Pro Xiaomi Pad 7 Pro Xiaomi 14T Redmi K70 Ultra, Xiaomi 14T Pro Xiaomi MIX FLIP Xiaomi MIX FOLD 4 Xiaomi 14 CIVI, Xiaomi Civi 4 Pro Xiaomi 14 Ultra Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 Xiaomi 14 Xiaomi 14 Pro Xiaomi 13T Redmi K60 Ultra, Xiaomi 13T Pro Xiaomi Mix Fold 3 Xiaomi 13 Ultra Xiaomi 13 Xiaomi 13 Pro POCO M8 5G, REDMI Note 15 5G POCO M8 Pro 5G, REDMI Note 15 Pro+ POCO F8 Pro, REDMI K90 POCO F8 Ultra, REDMI K90 Pro Max POCO Pad M1, Redmi Pad 2 Pro POCO C85 5G, REDMI 15C 5G POCO C85 4G, REDMI 15C 4G POCO M7 Plus, REDMI 15 POCO M7 4G, REDMI 15 4G POCO F7, REDMI Turbo 4 Pro POCO F7 Pro, REDMI K80 POCO F7 Ultra, REDMI K80 Pro POCO C71, Redmi A5 4G POCO X7 Pro, REDMI Turbo 4 POCO M7 5G, Redmi 14R 5G POCO X7, Redmi Note 14 Pro POCO X6 Pro, REDMI K70e POCO F6 Pro, Redmi K70 POCO F6, Redmi Turbo 3 REDMI Turbo 5 REDMI Turbo 5 Max REDMI Note 15 Pro 4G REDMI Pad 2 Pro 5G REDMI Note 15 REDMI Note 15 Pro REDMI K80 Ultra REDMI Pad 2 REDMI Pad 2 4G Redmi Note 14S Redmi Note 14 Pro 4G Redmi Note 14 4G Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 14 5G не получит обновление до Android 17

Согласно информации Xiaomi AER, REDMI Note 14 5G и POCO M7 Pro 5G не получат обновление до Android 17. Компания четко указала это на странице технических характеристик REDMI Note 14 5G.

Созданный на базе HyperOS 1.0 на Android 14, Redmi Note 14 5G обещает 2 года обновлений ОС и 4 года обновлений безопасности, обеспечивая актуальность устройства в будущем.

Смартфон Redmi Note 14 Фото: gsmarena.com

Ожидаемая дата выхода Android 17

Xiaomi обычно выпускает первое обновление во время мероприятия Google I/O 2026. Это событие состоится 19 мая 2026 года. Если посмотреть на прошлые годы, устройства Xiaomi 17 и Xiaomi 17T Pro могут получить обновление на I/O 2026. Дата запуска Xiaomi 17T Pro пока неизвестна, но ожидается, что обновление выйдет на MWC 2026, запланированном на 3 марта 2026 года. Если Xiaomi 17T Pro не будет готов, обновление сначала выйдет для Xiaomi 15T Pro.

Если Google выпустит стабильную версию Android 17 в мае на Google I/O 2026, Xiaomi также может выпустить свое стабильное обновление в мае 2026 года.

Как проверить совместимость устройства с Android 17

Приложение MemeOS Enhancer подходит для проверки совместимости с Android 17. После открытия приложения смартфон будет автоматически обнаружен, и пользователь получит сообщение о том, обновится ли его гаджет до Android 17, или нет.

Ожидается, что стабильное обновление до Android 17 будет выпущено Google в мае 2026 года. В то время как Xiaomi выпустит это обновление для своих флагманских устройств в первый же день выхода Android 17, для устройств среднего и низкого ценового сегмента может потребоваться 5-6 месяцев. Другими словами, все устройства Xiaomi из списка получат обновление до Android 17 до 2027 года.

