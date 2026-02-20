Поддержите нас UA
Не всем смартфонам Xiaomi повезло: какие модели не получат очень важное обновление

Смартфон Xiaomi 17
Смартфон Xiaomi 17: иллюстративное фото | Фото: gsmarena.com

70 устройств китайской компании будут обновляться до 17-й версии Android, однако некоторые популярные гаджеты останутся в стороне.

Google официально выпустила первую бета-версию Android 17 для разработчиков. Текущая версия ориентирована на обновления API, а не на новые визуальные функции. Журналисты XiaomiTime нашли подтвержденный список устройств, изучив официальные данные Xiaomi AER (Android Enterprise Recommended) и обещания обновлений, говорится в материале.

Список устройств Xiaomi, подходящих для обновления до Android 17

  1. Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Ultra Leica и Leitzphone
  2. Xiaomi 17
  3. Xiaomi Pad 8
  4. Xiaomi 17 Pro
  5. Xiaomi Pad 8 Pro
  6. Xiaomi 17 Pro Max
  7. Xiaomi 15T
  8. Xiaomi 15T Pro
  9. REDMI K Pad, Xiaomi Pad Mini
  10. Xiaomi MIX FLIP 2
  11. Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
  12. Xiaomi 15S Pro
  13. Xiaomi CIVI 5 Pro
  14. Xiaomi Pad 7 Ultra
  15. Xiaomi 15 Ultra
  16. Xiaomi 15
  17. POCO Pad X1, Xiaomi Pad 7
  18. Xiaomi 15 Pro
  19. Xiaomi Pad 7 Pro
  20. Xiaomi 14T
  21. Redmi K70 Ultra, Xiaomi 14T Pro
  22. Xiaomi MIX FLIP
  23. Xiaomi MIX FOLD 4
  24. Xiaomi 14 CIVI, Xiaomi Civi 4 Pro
  25. Xiaomi 14 Ultra
  26. Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
  27. Xiaomi 14
  28. Xiaomi 14 Pro
  29. Xiaomi 13T
  30. Redmi K60 Ultra, Xiaomi 13T Pro
  31. Xiaomi Mix Fold 3
  32. Xiaomi 13 Ultra
  33. Xiaomi 13
  34. Xiaomi 13 Pro
  35. POCO M8 5G, REDMI Note 15 5G
  36. POCO M8 Pro 5G, REDMI Note 15 Pro+
  37. POCO F8 Pro, REDMI K90
  38. POCO F8 Ultra, REDMI K90 Pro Max
  39. POCO Pad M1, Redmi Pad 2 Pro
  40. POCO C85 5G, REDMI 15C 5G
  41. POCO C85 4G, REDMI 15C 4G
  42. POCO M7 Plus, REDMI 15
  43. POCO M7 4G, REDMI 15 4G
  44. POCO F7, REDMI Turbo 4 Pro
  45. POCO F7 Pro, REDMI K80
  46. POCO F7 Ultra, REDMI K80 Pro
  47. POCO C71, Redmi A5 4G
  48. POCO X7 Pro, REDMI Turbo 4
  49. POCO M7 5G, Redmi 14R 5G
  50. POCO X7, Redmi Note 14 Pro
  51. POCO X6 Pro, REDMI K70e
  52. POCO F6 Pro, Redmi K70
  53. POCO F6, Redmi Turbo 3
  54. REDMI Turbo 5
  55. REDMI Turbo 5 Max
  56. REDMI Note 15 Pro 4G
  57. REDMI Pad 2 Pro 5G
  58. REDMI Note 15
  59. REDMI Note 15 Pro
  60. REDMI K80 Ultra
  61. REDMI Pad 2
  62. REDMI Pad 2 4G
  63. Redmi Note 14S
  64. Redmi Note 14 Pro 4G
  65. Redmi Note 14 4G
  66. Redmi Note 14 Pro+
Redmi Note 14 5G не получит обновление до Android 17

Согласно информации Xiaomi AER, REDMI Note 14 5G и POCO M7 Pro 5G не получат обновление до Android 17. Компания четко указала это на странице технических характеристик REDMI Note 14 5G.

Созданный на базе HyperOS 1.0 на Android 14, Redmi Note 14 5G обещает 2 года обновлений ОС и 4 года обновлений безопасности, обеспечивая актуальность устройства в будущем.

Redmi Note 14
Смартфон Redmi Note 14
Фото: gsmarena.com

Ожидаемая дата выхода Android 17

Xiaomi обычно выпускает первое обновление во время мероприятия Google I/O 2026. Это событие состоится 19 мая 2026 года. Если посмотреть на прошлые годы, устройства Xiaomi 17 и Xiaomi 17T Pro могут получить обновление на I/O 2026. Дата запуска Xiaomi 17T Pro пока неизвестна, но ожидается, что обновление выйдет на MWC 2026, запланированном на 3 марта 2026 года. Если Xiaomi 17T Pro не будет готов, обновление сначала выйдет для Xiaomi 15T Pro.

Если Google выпустит стабильную версию Android 17 в мае на Google I/O 2026, Xiaomi также может выпустить свое стабильное обновление в мае 2026 года.

Как проверить совместимость устройства с Android 17

Приложение MemeOS Enhancer подходит для проверки совместимости с Android 17. После открытия приложения смартфон будет автоматически обнаружен, и пользователь получит сообщение о том, обновится ли его гаджет до Android 17, или нет.

Ожидается, что стабильное обновление до Android 17 будет выпущено Google в мае 2026 года. В то время как Xiaomi выпустит это обновление для своих флагманских устройств в первый же день выхода Android 17, для устройств среднего и низкого ценового сегмента может потребоваться 5-6 месяцев. Другими словами, все устройства Xiaomi из списка получат обновление до Android 17 до 2027 года.

