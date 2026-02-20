Підтримайте нас RU
Не всім смартфонам Xiaomi пощастило: які моделі не отримають дуже важливе оновлення

Смартфон Xiaomi 17
Смартфон Xiaomi 17: ілюстративне фото | Фото: gsmarena.com

70 пристроїв китайської компанії оновлюватимуться до 17-ї версії Android, однак деякі популярні гаджети залишаться осторонь.

Google офіційно випустила першу бета-версію Android 17 для розробників. Поточна версія орієнтована на оновлення API, а не на нові візуальні функції. Журналісти XiaomiTime знайшли підтверджений список пристроїв, вивчивши офіційні дані Xiaomi AER (Android Enterprise Recommended) і обіцянки оновлень, ідеться в матеріалі.

Список пристроїв Xiaomi, придатних для оновлення до Android 17

  1. Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Ultra Leica та Leitzphone
  2. Xiaomi 17
  3. Xiaomi Pad 8
  4. Xiaomi 17 Pro
  5. Xiaomi Pad 8 Pro
  6. Xiaomi 17 Pro Max
  7. Xiaomi 15T
  8. Xiaomi 15T Pro
  9. REDMI K Pad, Xiaomi Pad Mini
  10. Xiaomi MIX FLIP 2
  11. Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
  12. Xiaomi 15S Pro
  13. Xiaomi CIVI 5 Pro
  14. Xiaomi Pad 7 Ultra
  15. Xiaomi 15 Ultra
  16. Xiaomi 15
  17. POCO Pad X1, Xiaomi Pad 7
  18. Xiaomi 15 Pro
  19. Xiaomi Pad 7 Pro
  20. Xiaomi 14T
  21. Redmi K70 Ultra, Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T Pro
  22. Xiaomi MIX FLIP
  23. Xiaomi MIX FOLD 4
  24. Xiaomi 14 CIVI, Xiaomi Civi 4 Pro
  25. Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14
  26. Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
  27. Xiaomi 14
  28. Xiaomi 14 Pro
  29. Xiaomi 13T
  30. Redmi K60 Ultra, Xiaomi 13T Pro
  31. Xiaomi Mix Fold 3
  32. Xiaomi 13 Ultra
  33. Xiaomi 13
  34. Xiaomi 13 Pro
  35. POCO M8 5G, REDMI Note 15 5G
  36. POCO M8 Pro 5G, REDMI Note 15 Pro+
  37. POCO F8 Pro, REDMI K90
  38. POCO F8 Ultra, REDMI K90 Pro Max
  39. POCO Pad M1, Redmi Pad 2 Pro
  40. POCO C85 5G, REDMI 15C 5G
  41. POCO C85 4G, REDMI 15C 4G
  42. POCO M7 Plus, REDMI 15
  43. POCO M7 4G, REDMI 15 4G
  44. POCO F7, REDMI Turbo 4 Pro
  45. POCO F7 Pro, REDMI K80
  46. POCO F7 Ultra, REDMI K80 Pro
  47. POCO C71, Redmi A5 4G
  48. POCO X7 Pro, REDMI Turbo 4
  49. POCO M7 5G, Redmi 14R 5G
  50. POCO X7, Redmi Note 14 Pro
  51. POCO X6 Pro, REDMI K70e
  52. POCO F6 Pro, Redmi K70
  53. POCO F6, Redmi Turbo 3
  54. REDMI Turbo 5
  55. REDMI Turbo 5 Max
  56. REDMI Note 15 Pro 4G
  57. REDMI Pad 2 Pro 5G
  58. REDMI Note 15
  59. REDMI Note 15 Pro REDMI Note 15
  60. REDMI K80 Ultra
  61. REDMI Pad 2
  62. REDMI Pad 2 4G
  63. Redmi Note 14S
  64. Redmi Note 14 Pro 4G
  65. Redmi Note 14 4G
  66. Redmi Note 14 Pro+
Redmi Note 14 5G не отримає оновлення до Android 17

Згідно з інформацією Xiaomi AER, REDMI Note 14 5G і POCO M7 Pro 5G не отримають оновлення до Android 17. Компанія чітко вказала це на сторінці технічних характеристик REDMI Note 14 5G.

Створений на базі HyperOS 1.0 на Android 14, Redmi Note 14 5G обіцяє 2 роки оновлень ОС і 4 роки оновлень безпеки, забезпечуючи актуальність пристрою в майбутньому.

Redmi Note 14
Смартфон Redmi Note 14
Фото: gsmarena.com

Очікувана дата виходу Android 17

Xiaomi зазвичай випускає перше оновлення під час заходу Google I/O 2026. Ця подія відбудеться 19 травня 2026 року. Якщо подивитися на минулі роки, пристрої Xiaomi 17 і Xiaomi 17T Pro можуть отримати оновлення на I/O 2026. Дата запуску Xiaomi 17T Pro поки невідома, але очікується, що оновлення вийде на MWC 2026, запланованому на 3 березня 2026 року. Якщо Xiaomi 17T Pro не буде готовий, оновлення спочатку вийде для Xiaomi 15T Pro.

Якщо Google випустить стабільну версію Android 17 у травні на Google I/O 2026, Xiaomi також може випустити своє стабільне оновлення в травні 2026 року.

Як перевірити сумісність пристрою з Android 17

Додаток MemeOS Enhancer підходить для перевірки сумісності з Android 17. Після відкриття програми смартфон буде автоматично виявлено, і користувач отримає повідомлення про те, оновиться його гаджет до Android 17, чи ні.

Очікується, що стабільне оновлення до Android 17 буде випущено Google у травні 2026 року. У той час як Xiaomi випустить це оновлення для своїх флагманських пристроїв у перший же день виходу Android 17, для пристроїв середнього і низького цінового сегмента може знадобитися 5-6 місяців. Іншими словами, всі пристрої Xiaomi зі списку отримають оновлення до Android 17 до 2027 року.

