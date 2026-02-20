Не всім смартфонам Xiaomi пощастило: які моделі не отримають дуже важливе оновлення

70 пристроїв китайської компанії оновлюватимуться до 17-ї версії Android, однак деякі популярні гаджети залишаться осторонь.

Google офіційно випустила першу бета-версію Android 17 для розробників. Поточна версія орієнтована на оновлення API, а не на нові візуальні функції. Журналісти XiaomiTime знайшли підтверджений список пристроїв, вивчивши офіційні дані Xiaomi AER (Android Enterprise Recommended) і обіцянки оновлень, ідеться в матеріалі.

Список пристроїв Xiaomi, придатних для оновлення до Android 17

Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Ultra Leica та Leitzphone Xiaomi 17 Xiaomi Pad 8 Xiaomi 17 Pro Xiaomi Pad 8 Pro Xiaomi 17 Pro Max Xiaomi 15T Xiaomi 15T Pro REDMI K Pad, Xiaomi Pad Mini Xiaomi MIX FLIP 2 Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 Xiaomi 15S Pro Xiaomi CIVI 5 Pro Xiaomi Pad 7 Ultra Xiaomi 15 Ultra Xiaomi 15 POCO Pad X1, Xiaomi Pad 7 Xiaomi 15 Pro Xiaomi Pad 7 Pro Xiaomi 14T Redmi K70 Ultra, Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 14T Pro Xiaomi MIX FLIP Xiaomi MIX FOLD 4 Xiaomi 14 CIVI, Xiaomi Civi 4 Pro Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14 Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 Xiaomi 14 Xiaomi 14 Pro Xiaomi 13T Redmi K60 Ultra, Xiaomi 13T Pro Xiaomi Mix Fold 3 Xiaomi 13 Ultra Xiaomi 13 Xiaomi 13 Pro POCO M8 5G, REDMI Note 15 5G POCO M8 Pro 5G, REDMI Note 15 Pro+ POCO F8 Pro, REDMI K90 POCO F8 Ultra, REDMI K90 Pro Max POCO Pad M1, Redmi Pad 2 Pro POCO C85 5G, REDMI 15C 5G POCO C85 4G, REDMI 15C 4G POCO M7 Plus, REDMI 15 POCO M7 4G, REDMI 15 4G POCO F7, REDMI Turbo 4 Pro POCO F7 Pro, REDMI K80 POCO F7 Ultra, REDMI K80 Pro POCO C71, Redmi A5 4G POCO X7 Pro, REDMI Turbo 4 POCO M7 5G, Redmi 14R 5G POCO X7, Redmi Note 14 Pro POCO X6 Pro, REDMI K70e POCO F6 Pro, Redmi K70 POCO F6, Redmi Turbo 3 REDMI Turbo 5 REDMI Turbo 5 Max REDMI Note 15 Pro 4G REDMI Pad 2 Pro 5G REDMI Note 15 REDMI Note 15 Pro REDMI Note 15 REDMI K80 Ultra REDMI Pad 2 REDMI Pad 2 4G Redmi Note 14S Redmi Note 14 Pro 4G Redmi Note 14 4G Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 14 5G не отримає оновлення до Android 17

Згідно з інформацією Xiaomi AER, REDMI Note 14 5G і POCO M7 Pro 5G не отримають оновлення до Android 17. Компанія чітко вказала це на сторінці технічних характеристик REDMI Note 14 5G.

Створений на базі HyperOS 1.0 на Android 14, Redmi Note 14 5G обіцяє 2 роки оновлень ОС і 4 роки оновлень безпеки, забезпечуючи актуальність пристрою в майбутньому.

Смартфон Redmi Note 14 Фото: gsmarena.com

Очікувана дата виходу Android 17

Xiaomi зазвичай випускає перше оновлення під час заходу Google I/O 2026. Ця подія відбудеться 19 травня 2026 року. Якщо подивитися на минулі роки, пристрої Xiaomi 17 і Xiaomi 17T Pro можуть отримати оновлення на I/O 2026. Дата запуску Xiaomi 17T Pro поки невідома, але очікується, що оновлення вийде на MWC 2026, запланованому на 3 березня 2026 року. Якщо Xiaomi 17T Pro не буде готовий, оновлення спочатку вийде для Xiaomi 15T Pro.

Якщо Google випустить стабільну версію Android 17 у травні на Google I/O 2026, Xiaomi також може випустити своє стабільне оновлення в травні 2026 року.

Як перевірити сумісність пристрою з Android 17

Додаток MemeOS Enhancer підходить для перевірки сумісності з Android 17. Після відкриття програми смартфон буде автоматично виявлено, і користувач отримає повідомлення про те, оновиться його гаджет до Android 17, чи ні.

Очікується, що стабільне оновлення до Android 17 буде випущено Google у травні 2026 року. У той час як Xiaomi випустить це оновлення для своїх флагманських пристроїв у перший же день виходу Android 17, для пристроїв середнього і низького цінового сегмента може знадобитися 5-6 місяців. Іншими словами, всі пристрої Xiaomi зі списку отримають оновлення до Android 17 до 2027 року.

