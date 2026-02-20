Тысячи планшетов Android заражены вредоносным ПО: что им грозит и как защититься

Планшеты нескольких брендов Android продаются с вредоносным программным обеспечением (ПО), которое может незаметно контролировать приложения и собирать данные.

Вредоносное ПО под названием Keenadu, похоже, встроено непосредственно в прошивку планшетов Android на этапе производства, сообщает Help Net Security.

По данным портала, после активации бэкдор внедряется в процесс Zygote Android, который является основным системным процессом, запускающим каждое приложение на устройстве. Это предоставляет тому, кто им управляет, полный обзор и контроль над всей системой.

Keenadu может загружать дополнительные модули, способные перенаправлять поисковые запросы браузера, отслеживать установку программ с целью получения прибыли и взаимодействовать с рекламными элементами.

Исследователи проследили путь заражения планшетов Alldocube iPlay 50 mini Pro, придя к выводу, что троян был интегрирован в прошивку на этапе сборки. Всего 13 715 пользователей во всем мире столкнулись с Keenadu или его модулями, однако большинство пострадавших поставщиков публично не называются.

Что делать

В издании утверждают, что пострадавшие поставщики проинформированы об угрозе и работают над выпуском обновлений прошивки.

Между тем пользователям стоит проверить наличие обновлений программного обеспечения и установить их как можно скорее. К тому времени исследователи рекомендуют не использовать зараженные устройства.

Что говорят в Google

Впоследствии представитель Google сообщил порталу Android Authority, что пользователи Android автоматически защищены от известных версий этого вредоносного программного обеспечения с помощью Google Play Protect, который включен по умолчанию на устройствах Android с сервисами Google Play.

"Google Play Protect может предупреждать пользователей и выключать приложения, которые, как известно, демонстрируют поведение, связанное с Keenadu, даже если эти приложения происходят из источников вне Play. В качестве лучшей практики безопасности, мы рекомендуем пользователям убедиться, что их устройство сертифицировано Play Protect", — заявили в Google.

