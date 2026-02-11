Ваши личные данные оказались в поиске Google? Как их оттуда можно удалить

Компания Google предоставила пользователям больше контроля над результатами поиска, позволив удалять из поиска более конфиденциальную личную информацию о себе.

Новый инструмент "Результаты о вас" может помочь найти и подать запрос на удаление результатов поиска, содержащих ваши документы государственного образца, такие как паспорт, водительское удостоверение или номер социального страхования, сообщает Google.

По данным Google, уже более 10 миллионов человек воспользовались инструментом "Результаты о вас", чтобы контролировать распространение своих личных данных, таких как номер телефона или домашний адрес. расширенная версия этого инструмента будет внедрена в США в ближайшие дни и впоследствии распространится на остальную часть отчета.

Чтобы воспользоваться новым инструментом, нужно будет выполнить следующую последовательность действий:

перейти к инструменту "Результаты о вас", нажав на фотографию своей учетной записи Google и выбрав "Результаты о вас" или посетив goo.gle/resultsaboutyou;

нажать "Начать" и добавьте личную контактную информацию, которую хотите отслеживать;

предоставить разрешение на мониторинг.

Важно

Смартфон перестанет контролировать вас: 7 приложений, которые для этого нужно удалить

"Как только вы подтвердите свои данные, мы автоматически будем следить за вами и сообщим вам, если найдем любые результаты поиска, содержащие эту информацию, чтобы вы могли принять меры", — пояснили в Google.

Как объясняют в компании, удаление упомянутой информации из поиска Google не удаляет ее из Интернета полностью, однако это позволит контролировать свое присутствие в Интернете и сохранять личную информацию конфиденциальной.

Напомним, пользователям Google Фото стоит быть осторожными при удалении скопированных изображений, поскольку существует риск полностью потерять свои фотографии.

Фокус также сообщал, что Google выпустила обновление YouTube, благодаря которому пользователи без Premium подписки больше не могут воспроизводить видео в фоновом режиме.