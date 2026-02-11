Ваші особисті дані опинились в пошуку Google? Як їх звідти можна видалити

Компанія Google надала користувачам більше контролю над результатами пошуку, дозволивши видаляти з пошуку більш конфіденційну особисту інформацію про себе.

Новий інструмент "Результати про вас" може допомогти знайти та подати запит на видалення результатів пошуку, що містять ваші документи державного зразка, такі як паспорт, водійське посвідчення або номер соціального страхування, повідомляє Google.

За даними Google, вже понад 10 мільйонів людей скористалися інструментом "Результати про вас", щоб контролювати розповсюдження своїх особистих даних, таких як номер телефону чи домашня адреса. розширена версія цього інструменту буде впроваджена в США найближчими днями та згодом пошириться на решту звіту.

Щоб скористатися новим інструментом, потрібно буде виконати наступну послідовність дій:

перейти до інструменту "Результати про вас", натиснувши на фотографію свого облікового запису Google і вибравши "Результати про вас" або відвідавши goo.gle/resultsaboutyou;

натиснути "Почати" та додайте особисту контактну інформацію, яку хочете відстежувати;

надати дозвіл на моніторинг.

Важливо

"Щойно ви підтвердите свої дані, ми автоматично будемо стежити за вами та повідомимо вас, якщо знайдемо будь-які результати пошуку, що містять цю інформацію, щоб ви могли вжити заходів", — пояснили в Google.

Як пояснюють у компанії, видалення згаданої інформації з пошуку Google не видаляє її з Інтернету повністю, однак це дозволить контролювати свою присутність в Інтернеті та зберігати особисту інформацію конфіденційною.

Нагадаємо, користувачам Google Фото варто бути обережними під час видалення скопійованих зображень, оскільки існує ризик повністю втратити свої фотографії.

Фокус також повідомляв, що Google випустила оновлення YouTube, завдяки якому користувачі без Premium підписки більше не можуть відтворювати відео у фоновому режимі.