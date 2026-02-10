Смартфон перестане контролювати вас: 7 застосунків, які для цього потрібно видалити

Багато людей марнують у смартфонах величезну кількість часу, зокрема завдяки застосункам, що захоплюють їхню увагу та надокучають непотрібними сповіщеннями.

Редакторка Ану Джой спіймала себе на тому, що проводить години, перемикаючись між короткими відео, кошиками для покупок та сповіщеннями. Зрештою вона вирішила видалити низку популярних програм, поділившись результатами цього експерименту у своїй статті для Android Police.

Instagram

Джой розповіла, що раніше відкривала Instagram десятки разів на день, іноді навіть не усвідомлюючи цього. Вона виправдовувала це необхідністю підтримувати зв'язок з друзями та знаходити натхнення, однак згодом усвідомила, здебільшого гортає відеоролики та порівнює своє життя зі знімками незнайомців.

"Instagram забирав у мене час і формував те, як я сприймаю себе та своє життя. Я постійно зациклювалася на освітленні на фотографії, розмірковуючи, чи виглядають мої знімки достатньо естетично, щоб ними ділитися", — згадує авторка.

Зрештою Джой наважилась видалити Instagram. Хоча спочатку це відчувалося як значна втрата, згодом вона рефлекторно перестала перевіряти телефон. Таким чином їй вдалось зменшити свій екранний час та більше насолоджуватись моментами життя, не думаючи про те, щоб зафіксувати їх для соцмережі.

YouTube

За словами редакторки, перегляд YouTube безперервно супроводжував її під час обіду, хатніх справ та в дорозі на роботу. Окрім того, вона мала звичку занурюватись у безодню рекомендованих відео, подовгу гортаючи їх ночами.

Видалення програми YouTube з мого телефону змусило її більш усвідомлено ставитися до переляду відео. Авторка все ще планує заходити на YouTube, однак лише через свій настільний ПК у вільний час.

"Без застосунку я не піддаюся автозапуску і не починаю дивитися лише тому, що мені нудно", — пояснила вона.

X (Twitter)

За словами Джой, застосунок X давав їй ілюзію поінформованості щодо актуальних новин та тенденцій. Однак, з часом соцмережа Ілона Маска стала для неї джерелом постійного відчуття цифрової напруги.

Дівчина зізналась, що після видалення X стала почувати себе спокійніше. Вона все ще читає новини, однак на своїх умовах, а не через вірусну дезінформацію.

"Видалення цього повернуло мені емоційний простір. Я також помітив, що моя думка менше залежить від того, що зараз у тренді. Тепер я проводжу більше часу за читанням довгих статей та книг, замість того, щоб гортати суперечливі цитати", — стверджує авторка.

Facebook

Раніше Джой розглядала Facebook як спосіб зв’язку зі старими друзями та родиною, а також місце, де можна ділитися досягненнями. Однак зараз застосунок став надто захаращеним, перетворившись в хаос з реклами та рекомендацій.

Попри це, дівчина тривалий час не видаляла Facebook, вважаючи, що він може для чогось знадобитися. Коли вона все ж зробила це, то виявила, що не втратила нічого суттєвого.

"Якщо хтось важливий для мене, я намагаюся зв'язатися з ним безпосередньо. Видалення застосунку Facebook звільнило місце для більш щирих зв’язків. Крім того, мене більше не затягує в розділи коментарів і я не гортаю повз запропоновані публікації, які нічого не додають до мого дня", — зауважила Джой.

Pinterest

Застосунок Pinterest для багатьох є джерелом натхнення, однак для Джой він став ще одною пасткою для безкінечного гортання. Відкриваючи програму для пошуку певних картинок, вона зрештою проводила 45 хвилин, переглядаючи зовсім інші тематики.

"Я збирала ідеї, насправді нічого не створюючи. Тож я видалила застосунок", — пояснила вона.

Як і к випадку з YouTube, для гортання Pinterest авторка тепер використовує виключно персональний комп’ютер. Окрім того, вона старається встановлювати часовий ліміт та зосереджуватись на одній темі.

Duolingo

Джой завантажила Duolingo, щоб вивчити французьку та італійську мови. Незабаром застосунок почав нагадувати їй гру, що надає пріоритет очкам, значкам та рейтингам у таблиці лідерів, а не реальному навчанню.

За словами редакторки, вона часто проходила уроки, що підтримувати певні знання, які не розуміла по-справжньому. З часом вона помітила, що не має суттєвого прогресу у вивченні згаданих мов.

"Після видалення Duolingo я звернулася до більш "повільних" ресурсів, таких як мовні книги, уроки на YouTube, подкасти та застосунки для обміну розмовами. Я обрала більш обґрунтований підхід до вивчення мови та змогла краще зосереджуватися без тиску щоденних перевірок чи push-сповіщень", — поділилась Джой.

Netflix

Подібно до YouTube, застосунок Netflix на телефоні заповнював кожну тиху хвилину авторки. Вона згадує, що дивилась шоу в ліжку, під час вечері, навіть під час прання. Окрім того, багато часу йшло просто на пошук контенту.

"Я нескінченно гортала сторінки, намагаючись щось вибрати, а потім зупинялася на шоу, яке мені навіть не було цікаво", — стверджує Джой.

Зі слів редакторки, після видалення застосунку вона почала більше читати, телефонувати друзям і приділяти більше часу своїм хобі. Окрім того, вона відзначила покращення якості сну через відмові від перегляду трилерів та документальних серіалів в ліжку.

Загалом видалення всіх згаданих програм допомогло Джой краще зрозуміти, на що вона витрачає свій час та чого їй не вистачає. Авторка також почала менше користуватися телефоном, більше приділяючи часу іншим аспектам життя.

"Я не усвідомлювала, наскільки мій телефон контролює мене", — підсумувала Джой.

