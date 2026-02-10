Смартфон перестанет контролировать вас: 7 приложений, которые для этого нужно удалить

Многие люди тратят в смартфонах огромное количество времени, в частности благодаря приложениям, которые захватывают их внимание и надоедают ненужными уведомлениями.

Редактор Ану Джой поймала себя на том, что проводит часы, переключаясь между короткими видео, корзинами для покупок и уведомлениями. В конце концов она решила удалить ряд популярных программ, поделившись результатами этого эксперимента в своей статье для Android Police.

Instagram

Джой рассказала, что раньше открывала Instagram десятки раз в день, иногда даже не осознавая этого. Она оправдывала это необходимостью поддерживать связь с друзьями и находить вдохновение, однако впоследствии осознала, что в основном листает видеоролики и сравнивает свою жизнь со снимками незнакомцев.

"Instagram отнимал у меня время и формировал то, как я воспринимаю себя и свою жизнь. Я постоянно зацикливалась на освещении на фотографии, размышляя, выглядят ли мои снимки достаточно эстетично, чтобы ими делиться", — вспоминает автор.

В конце концов Джой решилась удалить Instagram. Хотя сначала это ощущалось как значительная потеря, впоследствии она рефлекторно перестала проверять телефон. Таким образом ей удалось уменьшить свое экранное время и больше наслаждаться моментами жизни, не думая о том, чтобы зафиксировать их для соцсети.

YouTube

По словам редактора, просмотр YouTube непрерывно сопровождал ее во время обеда, домашних дел и в дороге на работу. Кроме того, она имела привычку погружаться в пучину рекомендованных видео, подолгу листая их по ночам.

Удаление приложения YouTube с моего телефона заставило ее более осознанно относиться к просмотру видео. Автор все еще планирует заходить на YouTube, однако только через свой настольный ПК в свободное время.

"Без приложения я не поддаюсь автозапуску и не начинаю смотреть только потому, что мне скучно", — пояснила она.

X (Твиттер)

По словам Джой, приложение X давало ей иллюзию осведомленности об актуальных новостях и тенденциях. Однако, со временем соцсеть Илона Маска стала для нее источником постоянного ощущения цифрового напряжения.

Девушка призналась, что после удаления X стала чувствовать себя спокойнее. Она все еще читает новости, однако на своих условиях, а не из-за вирусной дезинформации.

"Удаление этого вернуло мне эмоциональное пространство. Я также заметил, что мое мнение меньше зависит от того, что сейчас в тренде. Теперь я провожу больше времени за чтением длинных статей и книг, вместо того, чтобы листать противоречивые цитаты", — утверждает автор.

Facebook

Ранее Джой рассматривала Facebook как способ связи со старыми друзьями и семьей, а также место, где можно делиться достижениями. Однако сейчас приложение стало слишком загроможденным, превратившись в хаос из рекламы и рекомендаций.

Несмотря на это, девушка долгое время не удаляла Facebook, считая, что он может для чего-то пригодиться. Когда она все же сделала это, то обнаружила, что не потеряла ничего существенного.

"Если кто-то важен для меня, я стараюсь связаться с ним напрямую. Удаление приложения Facebook освободило место для более искренних связей. Кроме того, меня больше не затягивает в разделы комментариев и я не листаю мимо предложенных публикаций, которые ничего не добавляют к моему дню", — заметила Джой.

Pinterest

Приложение Pinterest для многих является источником вдохновения, однако для Джой оно стало еще одной ловушкой для бесконечного листания. Открывая программу для поиска определенных картинок, она в итоге проводила 45 минут, просматривая совсем другие тематики.

"Я собирала идеи, на самом деле ничего не создавая. Поэтому я удалила приложение", — пояснила она.

Как и в случае с YouTube, для листания Pinterest автор теперь использует исключительно персональный компьютер. Кроме того, она старается устанавливать временной лимит и сосредотачиваться на одной теме.

Duolingo

Джой загрузила Duolingo, чтобы выучить французский и итальянский языки. Вскоре приложение начало напоминать ей игру, которая предоставляет приоритет очкам, значкам и рейтингам в таблице лидеров, а не реальному обучению.

По словам редактора, она часто проходила уроки, чтобы поддерживать определенные знания, которые не понимала по-настоящему. Со временем она заметила, что не имеет существенного прогресса в изучении упомянутых языков.

"После удаления Duolingo я обратилась к более "медленным" ресурсам, таким как языковые книги, уроки на YouTube, подкасты и приложения для обмена разговорами. Я выбрала более обоснованный подход к изучению языка и смогла лучше сосредотачиваться без давления ежедневных проверок или push-уведомлений", — поделилась Джой.

Netflix

Подобно YouTube, приложение Netflix на телефоне заполняло каждую тихую минуту автора. Она вспоминает, что смотрела шоу в постели, во время ужина, даже во время стирки. Кроме того, много времени уходило просто на поиск контента.

"Я бесконечно листала страницы, пытаясь что-то выбрать, а потом останавливалась на шоу, которое мне даже не было интересно", — утверждает Джой.

По словам редактора, после удаления приложения она начала больше читать, звонить друзьям и уделять больше времени своим хобби. Кроме того, она отметила улучшение качества сна из-за отказа от просмотра триллеров и документальных сериалов в постели.

В целом удаление всех упомянутых программ помогло Джой лучше понять, на что она тратит свое время и чего ей не хватает. Автор также начала меньше пользоваться телефоном, больше уделяя времени другим аспектам жизни.

"Я не осознавала, насколько мой телефон контролирует меня", — подытожила Джой.

