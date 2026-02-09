Не робіть цієї помилки з Google Фото: ваші світлини можуть зникнути назавжди

Користувачам Google Фото варто бути обережними під час видалення скопійованих зображень, оскільки існує ризик повністю втратити свої фотографії.

Судячи з повідомлень в мережі, крім видалення основної фотографії з галереї камери, програма Google Фото може видалити локальні копії. Про це пише Android Authority.

Один з користувачів Reddit розповів, що після нещодавньої подорожі намагався перемістити фото, зроблені за допомогою Pixel 10 Pro, але виявив, що Files by Google не справляється з цим завданням. Натомість він відкрив Google Фото та скористався функцією спільного доступу в застосунку, щоб скопіювати фотографії в папку "Завантаження" свого телефону. Після цього з’явилося по дві копії файлів.

Переглянувши деталі в розділі "Файли", можна було помітити, що одна копія знаходиться в каталозі камери, а інша в папці "Завантаження". Користувач хотів, щоб ці фотографії були лише в папці "Завантаження", тому повернувся до оригіналів у Google Фото та перемістив їх у кошик. Однак, несподівано для автора допису, копії в "Завантаженнях" також видалились.

Варто зазначити, що Google попереджає, що файли "будуть видалені з усіх папок", при спробі перемістити фото до кошика. Якщо замість цього натиснути "Видалити з пристрою", такого попередження не буде.

"Звичайно, можливо, Google вважає, що ми розуміємо, що "з пристрою" означає "у всіх місцях", але хтось, хто достатньо впевнено працює з файловою системою свого телефону, ймовірно, також розглядає всі файли як окремі сутності і ніколи б не запідозрив, що видалення одного файлу з пристрою також призведе до видалення всіх локальних копій цього файлу, які вони коли-небудь робили", — наголосили у виданні.

