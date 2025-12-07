"Фотошоп" просто в Google Фото: нова функція обробляє знімки, як ніколи раніше

Додаток Google Photos скоро отримає багато нових можливостей для редагування облич на знімках завдяки набору інструментів для ретуші Touch Up.

Цих функцій довгий час не вистачало Google Photos, хоча застосунок "Камера" від Google уже багато років дає змогу коригувати окремі риси. За інформацією видання Android Authority, Touch Up виправить несправедливість. У жовтні журналісти виявили ранні фрагменти коду, а тепер уперше змогли випробувати функцію у версії додатка 7.56.0.839465534.

Touch Up знаходиться на вкладці "Дії" в редакторі Google Фото. При першому натисканні застосунок запропонує завантажити необхідні моделі машинного навчання обсягом 16 МБ, які необхідні для роботи інструментів.

Інтерфейс Touch Up у додатку Google Photos Фото: Android Authority

Після встановлення стане доступний спеціальний інтерфейс Touch Up з такими опціями ретуші:

Гладкість

Під очима

Райдужна оболонка

Зуби

Брови

Губи

Під кожним ефектом знаходиться окремий повзунок, що дає змогу точно налаштувати інтенсивність ефекту. Потрібно вибрати категорію, перемістити повзунок, оцінити результат і зберегти його.

Нова функція Google Photos дає змогу обробляти різні обличчя на групових фотографіях, а не застосовує один і той самий ефект до всіх одразу. Додаток розпізнає до шести облич на одному кадрі та дає змогу вибирати їх по черзі. Якщо ж облич більше шести — з'явиться повідомлення, що попереджає про це обмеження.

Функція Touch Up у Google Photos розпізнає до шести облич Фото: Android Authority

Наразі невідомо, коли Google офіційно випустить функцію Touch Up, щоб кожен міг нею скористатися, проте висока працездатність говорить про те, що довго чекати не доведеться.

Демонстрація функції Touch Up у Google Photos

