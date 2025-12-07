"Фотошоп" прямо в Google Фото: новая функция обрабатывает снимки, как никогда прежде

Приложение Google Photos скоро получит много новых возможностей для редактирования лиц на снимках благодаря набору инструментов для ретуши Touch Up.

Этих функций долгое время не хватало Google Photos, хотя приложение "Камера" от Google уже много лет позволяет корректировать отдельные черты. По информации издания Android Authority, Touch Up исправит несправедливость. В октябре журналисты обнаружили ранние фрагменты кода, а теперь впервые смогли опробовать функцию в версии приложения 7.56.0.839465534.

Touch Up находится на вкладке "Действия" в редакторе Google Фото. При первом нажатии приложение предложит скачать необходимые модели машинного обучения объемом 16 МБ, которые необходимы для работы инструментов.

Интерфейс Touch Up в приложении Google Photos Фото: Android Authority

После установки станет доступен специальный интерфейс Touch Up с такими опциями ретуши:

Гладкость

Под глазами

Радужная оболочка

Зубы

Брови

Губы

Под каждым эффектом находится отдельный ползунок, позволяющий точно настроить интенсивность эффекта. Нужно выбрать категорию, переместить ползунок, оценить результат и сохранить его.

Новая функция Google Photos позволяет обрабатывать разные лица на групповых фотографиях, а не применяет один и тот же эффект ко всем сразу. Приложение распознает до шести лиц на одном кадре и позволяет выбирать их по очереди. Если же лиц больше шести — появится сообщение, предупреждающее об этом ограничении.

Функция Touch Up в Google Photos распознает до шести лиц Фото: Android Authority

Пока неизвестно, когда Google официально выпустит функцию Touch Up, чтобы каждый мог ею воспользоваться, однако высокая работоспособность говорит о том, что долго ждать не придется.

Демонстрация функции Touch Up в Google Photos

