Не делайте этой ошибки с Google Фото: ваши снимки могут исчезнуть навсегда

Пользователям Google Фото стоит быть осторожными при удалении скопированных изображений, поскольку существует риск полностью потерять свои фотографии.

Судя по сообщениям в сети, кроме удаления основной фотографии из галереи камеры, программа Google Фото может удалить локальные копии. Об этом пишет Android Authority.

Один из пользователей Reddit рассказал, что после недавнего путешествия пытался переместить фото, сделанные с помощью Pixel 10 Pro, но обнаружил, что Files by Google не справляется с этой задачей. Вместо этого он открыл Google Фото и воспользовался функцией совместного доступа в приложении, чтобы скопировать фотографии в папку "Загрузки" своего телефона. После этого появилось по две копии файлов.

Просмотрев детали в разделе "Файлы", можно было заметить, что одна копия находится в каталоге камеры, а другая в папке "Загрузки". Пользователь хотел, чтобы эти фотографии были только в папке "Загрузка", поэтому вернулся к оригиналам в Google Фото и переместил их в корзину. Однако, неожиданно для автора сообщения, копии в "Загрузках" также удалились.

Відео дня

Стоит отметить, что Google предупреждает, что файлы "будут удалены из всех папок", при попытке переместить фото в корзину. Если вместо этого нажать "Удалить с устройства", такого предупреждения не будет.

Важно

"Фотошоп" прямо в Google Фото: новая функция обрабатывает снимки, как никогда прежде

"Конечно, возможно, Google считает, что мы понимаем, что "с устройства" означает "во всех местах", но кто-то, кто достаточно уверенно работает с файловой системой своего телефона, вероятно, также рассматривает все файлы как отдельные сущности и никогда бы не заподозрил, что удаление одного файла с устройства также приведет к удалению всех локальных копий этого файла, которые они когда-либо делали", — отметили в издании.

Напомним, в сети начали появляться сообщения о том, что в Google Maps возникла проблема с отображением автомобиля на карте.

Фокус также сообщал, что Google, похоже, тестирует платный доступ к полным текстам песен в приложении YouTube Music.