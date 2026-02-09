В Google Картах заметили неприятную деталь: на что жалуются пользователи (фото)

В сети начали появляться сообщения о том, что в Google Maps нет ни значка автомобиля, ни синей стрелки для определения местонахождения.

Все больше пользователей Android Auto замечают ошибку, из-за которой значок их автомобиля на Картах Google исчезает из поля зрения, отмечает 9to5Google.

По словам пользователей, такие функции, как навигация и данные о дорожном движении, все еще отображаются как обычно, включая перемещение карты в соответствии с местонахождением машины. В то же время отсутствие значка кажется странным.

На Reddit уже появилось фото, на котором можно увидеть карту без значка автомобиля.

Сбой в Google Maps Фото: Reddit

Как отмечают в издании, проблема касается как пользователей, у которых включен нестандартный значок значок автомобиля, так и тех, кто использует настройки по умолчанию. Точная причина сбоя неизвестна, но он появился примерно в одно время с выпуском Android Auto 16.1.

Важно

Судя по всему, это случается преимущественно тогда, когда Google Maps временно не отображаются на экране, например, когда пользователь входит в обычную информационно-развлекательную систему автомобиля или открывает программу для воспроизведения медиа на Android Auto. Ожидается, что Google в ближайшее время исправит этот сбой.

Напомним, приложение Google Maps наконец-то получило обновление страницы настроек, которая долгое время оставалась неизменной.

Фокус также сообщал, что в Google Maps есть скрытая функция масштабирования, которая значительно упрощает поиск локаций.