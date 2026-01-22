Инструмент, которого не хватало: в Google Maps скоро появится новая важная функция

Приложение Google Maps является одним из самых популярных навигаторов, в частности благодаря большому количеству данных, собранных с краудсорсинга. Однако до недавнего времени пользователи имели недостаточно контроля над присланными ими отчетами об инцидентах.

Отчеты об инцидентах помогают улучшить навигационный сервис в режиме реального времени. Эти отчеты со временем "исчезают", поскольку другие пользователи подтверждают или опровергают их, но авторы все еще не могут их удалить. Вскоре это может измениться, пишет Android Authority.

Сообщается, что Google Maps v26.04.01 содержит код, который предполагает, что Google вскоре может позволить пользователям удалять все предоставленные ими отчеты об инцидентах, дорожных условиях, транспорте и проблемах с поездками.

Важно

По словам экспертов, эта опция, вероятно, находится в разделе "Настройки" > "Местонахождение и конфиденциальность". Доступ к ней приведет к отмене связи между поданными вами отчетами и вашей учетной записью.

Кроме того, вкладка "Вклад" может получить обновление интерфейса, которое гармонизирует цвета и скрывает поле ввода биографии для существующих профилей. Поле ввода будет появляться только тогда, когда пользователь еще не добавил биографию.

Отметим, что эти изменения пока не появились в Google Maps.

Напомним, приложение Google Maps наконец-то получило обновление страницы настроек, которая долгое время оставалась неизменной.

Фокус также сообщал, что компания Google неожиданно вернула в Google Maps информацию о лыжных трассах и подъемниках.