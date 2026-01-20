Забудьте о Google Картах: бесплатная альтернатива меньше разряжает батарею смартфона

Популярное приложение "Google Карты" предлагает много функций и удобный интерфейс, но его работа тратит много энергии. CoMaps cлужит выгодной альтернативой.

Картографическое приложение с открытым исходным кодом можно установить на Android и iOS. Издание ZDNet рассказало о его преимуществах.

CoMaps — это прозрачное приложение, созданное сообществом, его разработчики не пытаются получить прибыль или данные пользователей. Оно появилось в Google Play Store и Apple App Store в июле и сейчас является достойной заменой "Google Карт".

Основные функции CoMaps:

Поиск и планирование маршрута в автономном режиме (с подключением к сети или без него);

Меньше расходует заряд батареи, чем Google Maps;

Никакой идентификации людей, никакого отслеживания и никакого сбора данных;

Бесплатно и без рекламы;

Голосовые подсказки;

Доступ к статьям Википедии в офлайн-режиме и картам метро;

Возможность отмечать и сохранять местоположения;

Поддержка экспорта и импорта данных (в форматы KML, KMZ и GPX);

Встроенный редактор карт (который помогает улучшить данные OpenStreetMap).

В отличие от "Google Карт", которые постоянно используют интернет-трафик, CoMaps можно использовать в автономном режиме. Для этого нужно загрузить карты необходимых локаций, что может быть неудобно, зато экономит место в памяти устройства и расходует меньше энергии.

Чтобы скачать карту, стоит нажать на кнопку меню с тремя горизонтальными линиями внизу главной страницы и выбрать "Скачать карты". На открывшейся странице нужно нажать "+", найти и выбрать нужную карту, а затем нажать "Скачать карту".

После загрузки необходимых карт CoMaps можно использовать так же, как и Google Maps, даже получать автоматические маршруты. Благодаря этому переход будет несложным.

Ранее писали, что "Google Карты" страдают от большого недостатка, связанного с масштабированием. Он мешает использовать приложение одной рукой.

Писали также, какие есть альтернативы "Google Картам". Есть как минимум пять приложений, способных их заменить, но у них есть как преимущества, так и недостатки.