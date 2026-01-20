Забудьте про Google Карти: безкоштовна альтернатива менше розряджає батарею смартфона

Популярний додаток "Google Карти" пропонує багато функцій і зручний інтерфейс, але його робота витрачає багато енергії. CoMaps слугує вигідною альтернативою.

Картографічний додаток із відкритим вихідним кодом можна встановити на Android та iOS. Видання ZDNet розповіло про його переваги.

CoMaps — це прозорий додаток, створений спільнотою, його розробники не намагаються отримати прибуток або дані користувачів. Він з'явився в Google Play Store та Apple App Store у липні і зараз є гідною заміною "Google Карт".

Основні функції CoMaps:

Пошук і планування маршруту в автономному режимі (з підключенням до мережі або без нього);

Менше витрачає заряд батареї, ніж Google Maps;

Жодної ідентифікації людей, жодного відстеження і жодного збору даних;

Безкоштовно і без реклами;

Голосові підказки;

Доступ до статей Вікіпедії в офлайн-режимі та карт метро;

Можливість відзначати і зберігати місця розташування;

Підтримка експорту та імпорту даних (у формати KML, KMZ і GPX);

Вбудований редактор карт (який допомагає поліпшити дані OpenStreetMap).

Відео дня

На відміну від "Google Карт", які постійно використовують інтернет-трафік, CoMaps можна використовувати в автономному режимі. Для цього потрібно завантажити карти необхідних локацій, що може бути незручно, зате економить місце в пам'яті пристрою і витрачає менше енергії.

Щоб завантажити мапу, варто натиснути на кнопку меню з трьома горизонтальними лініями внизу головної сторінки і вибрати "Завантажити мапу". На сторінці, що відкрилася, потрібно натиснути "+", знайти і вибрати потрібну карту, а потім натиснути "Завантажити карту".

Після завантаження необхідних карт CoMaps можна використовувати так само, як і Google Maps, навіть отримувати автоматичні маршрути. Завдяки цьому перехід буде нескладним.

Раніше писали, що "Google Карти" страждають від великого недоліку, пов'язаного з масштабуванням. Він заважає використовувати додаток однією рукою.

Писали також, які є альтернативи "Google Картам". Є щонайменше п'ять додатків, здатних їх замінити, але в них є як переваги, так і недоліки.