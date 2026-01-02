Google Карты страдают от одного существенного недостатка: как его можно исправить

Приложение Google Maps сегодня является самым популярным инструментом для навигации, однако оно имеет одну проблему, которая требует решения.

Несмотря на ряд преимуществ, Google Maps имеет довольно неудобную систему масштабирования, считает эксперт портала AndroidPolice Рахул Наскар.

Автор отметил, что никогда не использует жест щипка для увеличения или уменьшения масштаба, держа телефон в одной руке. Для увеличения определенной области на карте он предпочитает двойное касание.

По словам Наскара, это двойное касание намного безопаснее, чем жест щипания, если использовать телефон одной рукой, особенно при управлении автомобилем или передвижении пешком.

Однако проблема этого метода заключается в том, что он не предлагает никакой опции уменьшения масштаба. Таким образом, пользователям остается либо неудобный жест щипка, либо трюк с двойным касанием. Последний заключается в том, чтобы дважды коснуться, удерживать палец на экране во время второго касания, а затем провести пальцем вверх, чтобы уменьшить масштаб, и вниз, чтобы увеличить.

"Хотя двойное касание, а затем проведение пальцем вверх и вниз работает, это не самый простой способ увеличения или уменьшения масштаба. Его самый большой недостаток — надежность — иногда он работает, иногда нет. Возможно, жест работает должным образом из-за слишком большого времени между касаниями. Но такое может произойти с любым, даже с опытными пользователями", — рассказал Наскар.

Эксперт считает, что эту проблему можно легко решить, добавив кнопки "+" и "-" в интерфейс пользователя. Еще одним решением могло бы стать что-то вроде ползунка внизу или где-нибудь рядом с большим пальцем для увеличения или уменьшения масштаба.

Поскольку кнопки и ползунок будут занимать определенное пространство, перекрывая содержимое карты, автор предлагает добавить небольшой значок, который будет открывать и скрывать эти инструменты. По его мнению, это сделает масштабирование Google Maps гораздо более удобным, чем сейчас.

Напомним, Google Карты предназначены исключительно для легковых автомобилей и не подходят для грузовиков, автобусов и транспорта с прицепами.

Фокус также сообщал, что альтернативой Google Maps может стать приложение MAPS.ME, которое предлагает ряд преимуществ для водителей.