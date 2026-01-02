Google Карти страждають від одного суттєвого недоліку: як його можна виправити

Застосунок Google Maps сьогодні є найпопулярнішим інструментом для навігації, однак він має одну проблему, яка потребує вирішення.

Попри низку переваг, Google Maps має досить незручну систему масштабування, вважає експерт порталу AndroidPolice Рахул Наскар.

Автор зазначив, що ніколи не використовує жест щипкування для збільшення або зменшення масштабу, тримаючи телефон в одній руці. Для збільшення певної області на карті він віддає перевагу подвійному торканню.

За словами Наскара, це подвійне торкання є набагато безпечнішим, ніж жест щипування, якщо використовувати телефон однією рукою, особливо при керуванні автомобілем або пересуванні пішки.

Однак проблема цього методу полягає в тому, що він не пропонує жодної опції зменшення масштабу. Тож користувачам залишається або незручний жест щипкування, або трюк з подвійним торканням. Останній полягає в тому, щоб двічі торкнутися, утримувати палець на екрані під час другого дотику, а потім провести пальцем вгору, щоб зменшити масштаб, і вниз, щоб збільшити.

"Хоча подвійне торкання, а потім проведення пальцем вгору та вниз, працює, це не найпростіший спосіб збільшення або зменшення масштабу. Його найбільший недолік — надійність — іноді він працює, іноді ні. Можливо, жест працює належним чином через забагато часу між дотиками. Але таке може статися з будь-ким, навіть з досвідченими користувачами", — розповів Наскар.

Експерт вважає, що цю проблему можна легко розв’язати, додавши кнопки "+" та "-" в інтерфейс користувача. Ще одним рішенням могло б стати щось на кшталт повзунка внизу або будь-де поруч із великим пальцем для збільшення або зменшення масштабу.

Оскільки кнопки та повзунок займатимуть певний простір, перекриваючи вміст карти, автор пропонує додати невеликий значок, який буде відкривати та приховувати ці інструменти. На його думку, це зробить масштабування Google Maps набагато зручнішим, ніж зараз.

Нагадаємо, Google Карти призначені виключно для легкових автомобілів та не підходять для вантажівок, автобусів та транспорту з причепами.

Фокус також повідомляв, що альтернативою Google Maps може стати застосунок MAPS.ME, який пропонує низку переваг для водіїв.