Інструмент, якого не вистачало: у Google Maps скоро з'явиться нова важлива функція

Застосунок Google Maps є одним з найпопулярніших навігаторів, зокрема завдяки великій кількості даних, зібраних з краудсорсингу. Одна до недавнього часу користувачі мали недостатньо контролю над надісланими ними звітами про інциденти.

Звіти про інциденти допомагають покращити навігаційний сервіс у режимі реального часу. Ці звіти з часом "зникають", оскільки інші користувачі підтверджують або спростовують їх, але автори все ще не можуть їх видалити. Невдовзі це може змінитися, пише Android Authority.

Повідомляється, що Google Maps v26.04.01 містить код, який передбачає, що Google незабаром може дозволити користувачам видаляти всі надані ними звіти про інциденти, дорожні умови, транспорт та проблеми з поїздками.

Важливо

За словами експертів, ця опція, ймовірно, знаходиться в розділі "Налаштування" > "Місцеперебування та конфіденційність". Доступ до неї призведе до скасування зв’язку між поданими вами звітами та вашим обліковим записом.

Окрім того, вкладка "Внесок" може отримати оновлення інтерфейсу, яке гармонізує кольори та приховує поле введення біографії для існуючих профілів. Поле введення з’являтиметься лише тоді, коли користувач ще не додав біографію.

Зазначимо, що ці зміни поки що не з'явилися в Google Maps.

Нагадаємо, застосунок Google Maps нарешті отримав оновлення сторінки налаштувань, яка довгий час залишалася незмінною.

Фокус також повідомляв, що компанія Google несподівано повернула в Google Maps інформацію про лижні траси та підйомники.