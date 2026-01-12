Оновлення Google Maps, на яке всі чекали: що змінилось в застосунку для навігації

Популярна програма для навігації Google Maps нарешті отримала оновлення сторінки налаштувань, яка довгий час залишалася незмінною.

Після обновлення користувачам Google Maps доступна більш стильна сторінка налаштувань в обмеженому масштабі, зазначає експерт порталу Android Police.

Тепер на сторінці налаштувань є всього сім пунктів меню: "Програми та дисплей", "Навігація", "Ваші транспортні засоби", "Місцеперебування та конфіденційність", "Офлайн-карти", "Сповіщення", "Про нас та умови". Також є кнопка "Вийти з Карт Google", для доступу до якої раніше треба було прокрутити сторінку до самого низу.

У верхньому правому куті сторінки також з’явився значок "X" для закриття вкладки. До цього кнопка "Назад" була розташована у верхньому лівому куті.

При цьому деякі меню практично не змінилися порівняно з попередньою версією. Перемикачі всередині цих меню також залишилися такими ж, як і раніше. Зокрема це стосується пункту "Навігація".

"У будь-якому разі, це було вкрай необхідне оновлення сторінки налаштувань, яка вже деякий час була застарілою", — підсумував автор.

