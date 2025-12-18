Ніколи не видаляйте Google Карти зі смартфону: експерт розкрив вагомі причини

Сьогодні Google Карти мають безліч альтернатив, які краще підходять для окремих задач. Однак є функції, які роблять цей застосунок незмінним.

Експерт з технологій Бен Халесі зазначив, що вже давно не використовує Google Карти для навігації за кермом, віддаючи перевагу програмі Sygic. Однак він досі не видалив навігатор Google через низку унікальних можливостей, пише AndroidPolice.

За словами Халесі, наразі Google Карти потрібні йому не для прокладання маршрутів, а для відповідей на запитання, що виникають перед поїздкою. Ця програма використовує масштаб і глибину даних, щоб заздалегідь передбачити умови та контекст подорожі.

Наприклад, програма показує "Популярні години" відвідування різних місць, що дозволяє економити час, уникаючи черг. Застосунок навіть прогнозує затори на основі того, коли ви плануєте вирушити та коли хочете прибути, оцінюючи, скільки часу триватиме ваша поїздка, з високою точністю.

Google Карти також можуть поєднати мільярди фотографій з "Перегляду вулиць" та аерофотознімків, перетворюючи звичайні зображення на реалістичні 3D-моделі, які можна досліджувати. Це дозволяє перевірити такі деталі, як місце для паркування або атмосфера району.

"Цей віртуальний маршрут робить відвідування нових місць менш стресовим", — пояснює Халесі.

Ще одною перевагою Google Maps є величезний масштаб людської залученості. По суті це спільнота з мільйонів активних місцевих гідів, які надають відгуки, фотографії та поради. Ба більше, замість того, щоб читати цілу сторінку відгуків, можна просто ввести в пошук ключові слова, які вас цікавлять.

Автор також відзначив функцію "Списки", яка дозволяє зафіксувати особистий досвід. Серед його особистих списків вже є: "Приховані місця в моєму місті", "Пішохідні стежки з паркуванням", "Ресторани, про які я постійно забуваю" та "Гарні місця для побачень".

Наявність згаданих функцій Google Карт демонструє, що замість того, щоб просто конкурувати в навігації, розробники також зосередилися на створенні всеохопної бази даних фізичного світу.

"Хоча я використовую спеціальний навігаційний застосунок для найшвидших маршрутів, я звертаюся до Google Maps, коли мені потрібно розвідати маршрут та спланувати його. Я можу легко видалити навігаційний додаток, який іноді скорочує мій шлях на роботу на кілька хвилин. Але я не можу видалити застосунок, який містить усю карту світу з можливістю пошуку та врахуванням контексту, а також усі особисті географічні дані, які я записав з 2010 року", — підсумував Халесі.

