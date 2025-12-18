Никогда не удаляйте Google Карты со смартфона: эксперт раскрыл веские причины

Сегодня Google Карты имеют множество альтернатив, которые лучше подходят для отдельных задач. Однако есть функции, которые делают это приложение неизменным.

Эксперт по технологиям Бен Халеси отметил, что уже давно не использует Google Карты для навигации за рулем, отдавая предпочтение программе Sygic. Однако он до сих пор не удалил навигатор Google из-за ряда уникальных возможностей, пишет AndroidPolice.

По словам Халеси, сейчас Google Карты нужны ему не для прокладывания маршрутов, а для ответов на вопросы, возникающие перед поездкой. Эта программа использует масштаб и глубину данных, чтобы заранее предусмотреть условия и контекст путешествия.

Например, программа показывает "Популярные часы" посещения различных мест, что позволяет экономить время, избегая очередей. Приложение даже прогнозирует пробки на основе того, когда вы планируете отправиться и когда хотите прибыть, оценивая, сколько времени займет ваша поездка, с высокой точностью.

Відео дня

Google Карты также могут совместить миллиарды фотографий из "Просмотра улиц" и аэрофотоснимков, превращая обычные изображения в реалистичные 3D-модели, которые можно исследовать. Это позволяет проверить такие детали, как место для парковки или атмосфера района.

"Этот виртуальный маршрут делает посещение новых мест менее стрессовым", — объясняет Халеси.

Еще одним преимуществом Google Maps является огромный масштаб человеческой вовлеченности. По сути это сообщество из миллионов активных местных гидов, которые предоставляют отзывы, фотографии и советы. Более того, вместо того, чтобы читать целую страницу отзывов, можно просто ввести в поиск ключевые слова, которые вас интересуют.

Важно

Google Maps теперь будет работать по-другому: что особенного в последнем обновлении (фото)

Автор также отметил функцию "Списки", которая позволяет зафиксировать личный опыт. Среди его личных списков уже есть: "Скрытые места в моем городе", "Пешеходные тропы с парковкой", "Рестораны, о которых я постоянно забываю" и "Хорошие места для свиданий".

Наличие упомянутых функций Google Карт демонстрирует, что вместо того, чтобы просто конкурировать в навигации, разработчики также сосредоточились на создании всеобъемлющей базы данных физического мира.

"Хотя я использую специальное навигационное приложение для самых быстрых маршрутов, я обращаюсь к Google Maps, когда мне нужно разведать маршрут и спланировать его. Я могу легко удалить навигационное приложение, которое иногда сокращает мой путь на работу на несколько минут. Но я не могу удалить приложение, которое содержит всю карту мира с возможностью поиска и учетом контекста, а также все личные географические данные, которые я записал с 2010 года", — подытожил Халеси.

Напомним, Google Карты предназначены исключительно для легковых автомобилей и не подходит для грузовиков, автобусов и транспорта с прицепами.

Фокус также сообщал, что мобильное приложение Android Auto предлагает одну скрытую функцию, которая может сделать управление автомобилем намного удобнее.