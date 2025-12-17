Навигация вас удивит: эксперт раскрыл скрытую полезную функцию на смартфонах (фото)

Мобильное приложение Android Auto предлагает одну неочевидную функцию, которая может сделать управление автомобилем намного удобнее.

Android Auto включает режим разделенного экрана, который позволяет одновременно пользоваться навигатором и управлять воспроизведением медиафайлов, однако он имеет некоторые недостатки. Их можно исправить с помощью виджетов панели задач, рассказал обозреватель мобильных технологий Марк Янсен на портале Android Police.

На первый взгляд, виджеты панели задач менее полезны, чем режим разделенного экрана. Вместо полной половины экрана элементы управления плеером и опции открытия приложения воспроизведения занимают небольшую часть панели задач.

Режим разделенного экрана Android Auto Фото: androidpolice.com

Однако, если прикоснуться к карте в режиме разделенного экрана, она развернется на весь экран, полностью перекрыв медиаплеер. Аналогично, при развертывании Spotify водитель теряет из поля зрения карту.

В свою очередь виджеты панели задач позволяют избежать этой проблемы. Благодаря этой функции, при развертывании карты Spotify просто сжимается на панели задач. То же самое происходит, если открыть Spotify — маршруты все еще можно увидеть на панели задач.

Виджеты панели задач в Android Auto Фото: androidpolice.com

"Сколько места вам на самом деле нужно для такого приложения, как Spotify? Все, что вам нужно, это доступ к паузе/воспроизведению, перемотке вперед и назад. Любое другое, и вам в любом случае понадобится полноэкранное приложение. А взамен? Я получаю полноэкранный доступ к своим картам и навигации. Простота виджета позволяет мне сосредоточиться на управлении автомобилем, не теряя управления медиаплеером. Мои мысли сосредоточены на том, где я нахожусь, а не на том, что я слушаю", — пояснил Янсен.

Важно

По словам эксперта, эту функцию несколько тяжело заметить. Чтобы активировать ее, перейдите в приложение "Настройки", затем нажмите "Подключенные устройства" > "Настройки подключения" > Android Auto и включите виджеты панели задач.

"Это удобно, эффективно и, на мой взгляд, гораздо лучший способ использования Android Auto. Я едва не пропустил эту функцию. Не пропустите ее и вы", — подытожил автор.

Напомним, приложение Google Maps предназначено исключительно для легковых автомобилей. Для водителей грузовиков, автобусов и транспорта с прицепами его использование может закончиться трагически.

Фокус также сообщал, альтернативой Google Maps может стать программа MAPS.ME, которая по сути имеет тот же интерфейс с другим дизайном, но предлагает ряд преимуществ.